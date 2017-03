Cumpliendo con el objetivo

Hace ya algunos meses cuando era el entrenador sabalero, en una conferencia de prensa Paolo Montero aseguró que en ese entonces el plantel venía cumpliendo con el desafío que la dirigencia le hizo saber cuando el entrenador uruguayo se hizo cargo del plantel.





En aquella oportunidad manifestó que José Vignatti le pidió que Colón esté entre los 10 mejores equipos del campeonato, ya que además de sumar para escapar de la zona comprometida de los promedios, la idea era clasificar para una Copa como lo hizo en la anterior etapa de Vignatti al frente de la institución.





Cabe destacar que Colón jugó por primera vez un torneo internacional en 1997 cuando disputó la Copa Conmebol, al año siguiente en 1998 participó de la Copa Libertadores llegando a cuartos de final y en el 2003 jugó la Sudamericana.





No caben dudas que fue la mejor etapa deportiva de la institución sabalera y es por ello que cuando nuevamente Vignatti asumió como presidente su primer objetivo fue volver a poner a Colón dentro del plano internacional. Luego de meses complicados como lo fue el primer semestre de 2016, en donde el equipo sumó muy pocos puntos y además perdió los dos clásicos, era urgente revertir esa imagen.





Y de a poco se fue logrando, primero con Montero a la cabeza y ahora con Eduardo Domínguez quien sacó siete puntos sobre nueve en disputa con dos triunfos consecutivos ante Unión y Lanús.





El torneo para el Sabalero arrancó de la mejor manera, ya que estuvo invicto en las primeras cinco fechas, en las que cosechó tres victorias y dos empates, pero además no le convirtieron goles. Está claro que cuando comenzó el certamen la posición del equipo respecto a los promedios distaba mucho de ser cómoda.





De allí que Montero sacó a relucir la calculadora sin importarle demasiado cómo jugaba el equipo y sí con la obligación de sumar como sea, aún jugando mal. Pero luego llegaron dos derrotas (Vélez y Patronato) que generaron algunos cuestionamientos.





No obstante rápidamente se recuperó con dos victorias consecutivas (Atlético de Rafaela y Arsenal) para nuevamente encolumnarse entre los mejores equipos del campeonato. Pero luego de eso llegó la debacle en cuanto a los resultados, no tanto así en el juego.





Sin tener un mal rendimiento cayó ante Estudiantes de La Plata y Newell's. Posteriormente llegó una victoria necesaria ante Huracán como visitante. Pero en las dos fechas finales del 2016 cayó como local ante Independiente y fue goleado por Boca en la Bombonera para cerrar un fin de año con muchas más dudas que certezas.





No obstante, allí no terminaron los disgustos para la dirigencia ya que a los pocos días Montero comunicó que no seguiría al frente del plantel cuando ya estaba diagramada la pretemporada en Uruguay. Con 14 fechas jugadas Colón cosechaba 20 puntos, no estaba mal pero en función de cómo había arrancado la sensación era de gusto a poco.





A partir de allí la dirigencia debió salir a buscar un entrenador y el apuntado fue Eduardo Domínguez quien tenía como única experiencia haberse sentado en el banco de Huracán a los días de abandonar el fútbol. La larga pretemporada y los ocho amistosos no sirvieron para esbozar la idea de juego en su debut como DT rojinegro en el cotejo frente a Olimpo.





Ese día Colón jugó mal y en el primer tiempo estuvo cerca de ser goleado, se recuperó en el complemento pero apenas le sirvió para sumar un punto. Y encima en el horizonte asomaba Unión que llegaba entonado al Clásico.





De todos modos se produjo un clic en los jugadores, ganó el Clásico después de cinco años y con mucha autoridad, en tanto que el domingo despachó al campeón del fútbol argentino (Lanús) con un triunfo sufrido. Se alejó de la zona caliente de los promedios, está clasificando a la Sudamericana y cerca de la Libertadores.