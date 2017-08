Desde Italia vienen por una joyita de Colón

Colón está metido de lleno en la pretemporada y en los próximos días estará regresando a Santa Fe para la recta final antes del campeonato después de completar la parte futbolística más intensa en Buenos Aires, donde eligió a Luján como alojamiento. El último amistoso del sábado ante Boca dejó un saldo más que positivo, haciendo la salvedad que para el entrenador los resultados son anecdóticos en este tipo de partidos. De todas maneras, no puede ser pasado por alto, ya que enfrente estaba el último campeón y con el mejor equipo disponible.





Es así como el empate 2-2 habla a las claras que hubo una mejora en el funcionamiento y también en colectivo e invidivual. Esto viene de la mano de que no había podido ganar sus últimos dos ensayos y, encima, no había marcado goles. De esta manera, Eduardo Domínguez paulatinamente va gestando su idea, resaltando que arma el plantel como lo pretendía, ya que cuando llegó solo pudo sumar dos caras nuevas, habida cuenta que heredaba lo armado por el renunciante Paolo Montero.





Tomás Sandoval.jpg





Arrancó este ciclo con 14 profesionales, pero a medida que fueron pasando los días el número fue incrementándose con el arribo de incorporaciones. "Por los resultados de su trabajo debemos hacer el esfuerzo necesario para traer a los jugadores que nos pida", reconoció el presidente José Vignatti semana atrás. Es por ello que el DT cuenta con varios de los futbolistas que solicitó, aunque entiende que todavía precisa de un volante por la derecha y otro punta.





LEER MÁS: Aparecieron los goles en La Bombonera





Casi caídos los intereses por Fernando Zuqui (Boca quiere venderlo) y Lucas Albertengo (declaró que quiere quedarse en Independiente a pelear un puesto), los cañones apuntan hacia nuevos horizontes, aunque no hay desesperación al respecto porque la base ya está. Esto tiene que ver con que el Sabalero se apresta a afrontar la Superliga y, más allá, la 3ª Copa Sudamericana de su historia.









Obviamente que esta estantería no se modificará siempre y cuando no se vaya nadie de la estructura principal. Más que nada porque se frustró la venta de Germán Conti a Rusia, aunque hay dando vueltas algunas otras opciones en Europa, con lo cual si es vendido, Domínguez pedirá un reemplazante de su nivel. Después, no habría nada formal por jugadores del plantel salvo que en las últimas horas surgió un fuerte rumor: un equipo italiano estaría interesado en una de las joyitas de la institución.





Seleccion.jpg @Selección



Por lo que se pudo saber, desde hace unos días, un emisario de Atalanta de Italia está en la capital de la provincia y espera una reunión con el presidente rojinegro, José Vignatti. En la misma, palabras más, palabras menos, la idea pasaría por conocer la situación del pibe de las inferiores y hacer una oferta formal. Es más, ya está confirmado que ésta misma persona se reunió con el mismo jugador y su papá.





LEER MÁS: Al Sabalero todavía le falta en ataque





El apuntado es Tomás Sandoval, de 18 años, y que estuvo formando parte del nuevo trabajo que encara Sebastián Becacecce en la Selección Argentina Sub 20. Si bien es cierto que no partiría como titular, Domínguez lo tiene muy en cuenta y hasta le está dando minutos actualmente. La idea pasa por ir llevándolo de a poco para que encuentre el momento de explotar sus condiciones.





Embed



El pase es de Colón, por consiguiente la negociación debe ser de club a club y habrá que esperar para saber si Colón tiene interés de negociarlo y si es que existe una oferta, analizar si satisface. Serán horas claves para conocer cómo será este final. ¿Qué decidirá el Gringo?