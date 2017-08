Domínguez: "Desconozco la situación de Vera y Albertengo"

Eduardo Domínguez brindó su primera conferencia post debut con sensaciones positivas respecto al empate alcanzado ante Rosario Central: "En líneas generales sabíamos que se anduvo corriendo por el tema de las habilitaciones, pero sabíamos que jugamos con un gran equipo y que debíamos comenzar bien, fue un partido atractivo, con emociones, debemos seguir mejorando, pero en líneas generales fue un buen partido".





Y más adelante profundizó su visión con un rival de jerarquía que pisó el Brigadier López: "No vamos a desmerecer al rival, no sé que equipo tiene los dos delanteros que tiene Central, obligan constantemente, nuestros centrales la tuvieron brava pero hicieron un gran partido, el otro equipo pretende estar en las primeras posiciones, debemos canalizar los momentos que no son buenos".





El orientador rojinegro prefirió no puntualizar su análisis respecto a cada uno de los jugadores que se pusieron por primera vez la casaca roja y negra: "No voy a hablar individualmente de todas las situaciones, primer partido en nuestra casa, la presión que ejerce nuestra gente, no es sencillo, hay que mirar para adelante y seguir mejorando".









Domínguez se atrevió a expresar que "en principio no teníamos que jugar tan apresurados, creo que la cancha estaba muy rápida y encima le queríamos meter más ritmo del normal, creo que tenemos que jugar con un poco más de pausa, lateralizar un poco más, se pueden mejorar muchas situaciones para tener un mejor ataque".





Uno de los momentos más importantes de la rueda de prensa fue cuando le preguntaron por la posible partida de Vera para que llegue Albertengo: "Desconozco, si están anotados los dos, entonces tendríamos que esperar, seguimos estando en Argentina . Si Albertengo no se puedo anotar como dicen no hay chances, Vera tampoco me imagino. Desconozco las situaciones realmente. Es hablar de suposiciones, pueden pasar muchas cosas, seguimos viviendo en Argentina".









En la parte final, al momento de brindar su opinión respecto a Vera, el conductor enfatizó: "Jugó e hizo un buen partido, no lo pudo concretar en situaciones claras de riesgo, pero a mi entender hizo el trabajo que ameritaba; Legui hizo un gran partido también, vamos a hablar de lo que pasó y los que estamos, lo que viene no lo se. Necesitamos la competencia para seguir mejorando, creo que está citado Domínguez a la Selección de Ecuador , entonces jugará Gonzalo (Marinelli) en Copa Argentina ".