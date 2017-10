Domínguez: "Nos vamos molestos porque perdimos dos puntos"

"Nos vamos amargados y eso se notó en el vestuario ya que perdimos dos puntos. Hicimos un buen partido y estabámos justificando el resultado hasta el penal. Después fue un encuentro de ida y vuelta pero está claro que debemos seguir mejorando para ganar esos partidos que son importantes", manifestó el DT.

A la hora de explicar el resultado final indicó: "Debemos tener no se si decir la inteligencia, pero sí ser contundentes, porque estos equipos pueden levantar con una individualidad como fue precisamente la jugada que terminó con el penal. Pero más allá de eso perdimos muchas pelotas fáciles en el segundo tiempo por lo cual nos vamos molestos".

Para luego agregar "Dejamos crecer a Banfield y por eso se dio así el segundo tiempo, luego del gol de ellos hicimos algunos cambios pero ya fue un partido de ida y vuelta. Banfield no tuvo jugadas de gol, Me gustó el equipo, entendió como jugar el partido sobre todo en el primer tiempo. Pero debemos manejar los tiempos del partido y hoy no lo hicimos. Nosotros queríamos ganar y tenemos la mentalidad ganadora, por eso todos nos vamos con muchísima bronca, teníamos todas las posibilidades de ganar y no lo hicimos".