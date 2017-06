Domínguez: "Queremos ganar para terminar lo más arriba posible"

Eduardo Domínguez se caracterizó desde el momento que llegó a Colón por ser claro y conciso en sus conceptos. De cara al último partido del campeonato ante River, no se anduvo con vueltas y, tras la práctica de este viernes, atendió a la prensa y dejó frases muy importantes, inicialmente con la confirmación que no podrá estar Gerónimo Poblete





Poblete



"Gero está con un poco de inflamación y no lo vamos a arriesgar. En la lucha que pretendemos ya está todo definido y por eso no vemos la necesidad de que juegue. Es un jugador importante y sabemos que jugará su último partido, pero no está en condiciones", expuso.

Asimismo, deslizó la posibilidad para Pablo Ledesma: "Está a la par de los compañeros. Después decidiremos si va de arranque o no".

De cara al futuro, reconoció que solo tiene detalles de la situación de Jorge Broun: "Fatu me comunicó que no continuará, porque se le vence el contrato, pero de los demás no tengo nada. Es un partido importante para nosotros, vamos a querer ganarlo para terminar con más puntos y bien arriba, pero sobre todo para disfrutar con la gente el logro importante de llegar a una copa internacional. Aún no terminó el campeonato y por eso todos tenemos que pensar en el partido contra River".





Fatura.





"Fatu es el titular y va a jugar. Tuvo un grandísimo torneo. El Loco (Jorge Carranza) está a la altura, pero creo que Fatu hizo los méritos para jugar y despedirse de la gente. Recordemos que tiene muchos récords en el club y tiene muchas cosas como para seguir. Quizás no se lo valora tanto como debería. Es un grandísimo arquero y es una lástima que no podamos contar con él en el próximo campeonato", agregó.

"Todo se lo ganó él. Es el protagonista de haberse ganado los minutos. Incluso con la presión que le metía el Loco. Es más, varias veces tuve dudas de a quién poner. Pero vi mejor a Jorge", recalcó.









Seguidamente, habló de la situación por la que atraviesa River: "Lamentablemente se escuchan los comentarios, como así también toda la desinformación que hay. Son dos los jugadores implicados y ahora hay que ver como queda la situación. Ojalá se resuelva con hechos concretos y no mediante informantes. Muchas veces nos olvidamos los daños que se hace. Hay que se precavidos y, porque a veces por una primicia muchas veces le hacemos mal a otras personas".





En cuanto al armado del equipo, no dio demasiadas pistas, máxime si se tiene en cuenta que analiza en poner de arranque a Nicolás Leguizamón: "Siempre estamos viendo qué es lo mejor para el partido, independientemente de los nombres. Hay que terminar lo mejor posible el torneo, con una buena imagen y con buenas perspectivas. A parte tampoco sabemos como formará River. Entonces de acuerdo a eso también veremos como formamos".

En el final, manifestó que ya se planifica el próximo semestre: "El lunes seguro me juntaré con el presidente y comenzaremos a evaluar el plantel. En base a eso, veremos que pasos tomaremos. Pero recién será la semana que viene, porque el domingo queremos ganarle a River".