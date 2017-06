Domínguez se la jugaría por Ledesma

Por otra parte y, cuando al principio era solo una incógnita, la posibilidad para que Pablo Ledesma vuelva a la titularidad es cada vez más fuerte. Ya traba a la par del resto hace más de una semana y era una variable que manejaba el propio DT, máxime si se tiene en cuenta que no podrá estar Gerónimo Poblete con un esguince de tobillo, pese a que quería estar, ya que a partir del 30 junio quedará libre y no podrá despedirse ante su público dentro del campo. En este sentido, el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo.