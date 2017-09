Domínguez: "Si está bien va a jugar"

"Estamos en proceso de crecimiento y por eso creo vamos por el buen camino. Siempre se depende de los resultados, pero nos ocupamos también en cómo buscarlo. Ahora estamos con ganas de estar con nuestra gente y así hacernos fuertes en casa". De esta manera arrancó hablando del presente el entrenador de Colón Eduardo Domínguez , después de completado el entrenamiento de este miércoles en el estadio Brigadier López y en la previa de lo que será el choque por la 3ª fecha de la Superliga en Santa Fe ante Estudiantes





A diferencia de otras veces, no dispuso de la habitual práctica de fútbol y, por consiguiente, no confirmó el equipo, aunque sí dejó en claro que no habrá demasiadas variantes. Así y todo, ya hay pistas de quiénes serían los once por algunos detalles que brindó en la atención a la prensa. La primera de ellas es que está descartado Diego Vera por un cuadro gastrointestinal.





LEER MÁS: Diego Vera se pierde el partido ante Estudiantes





"Sabemos que no se pudo recuperar. Está con mucho dolor, por eso hay que darle tiempo y esperarlo. Esto es largo y, si bien no le tocó sobresalir, a veces no es cómo se arranca sino cómo termina. Creemos mucho en Viruta, a la vez que sabemos lo importante que es dentro y fuera de la cancha. Es muy importante para el equipo y estamos para apoyarlo, por eso le damos las herramientas para que demuestre quien es", agregó.





LEER MÁS: Importantes noticias en torno a Lucas Alario y que ilusionan a Colón





En cuanto al crecimiento del grupo, expuso: "Todos están aptos para jugar. Estamos tranquilos. Sentimos que vamos bien. Pero acá lo relevantes es que juega un equipo y no los nombres particulares. Después, lo que dé cada uno nos puede fortalecer más. Buscamos la presencia del grupo y eso es lo que nos motiva".









"Seguimos teniendo mentalidad ganadora y la idea de ser protagonistas. Esto va más allá de cualquier otra cuestión y eso es lo que más nos gusta", acotó.





Seguidamente, habló de Estudiantes, rival del viernes, a las 21.05: "Sabemos que no tuvo el mejor arranque, pero que tiene nombres importantes, además de un buen entrenador, que sabe lo que quiere. Sabemos las dificultades que nos propondrán, pero también las que nosotros podemos aplicarle, así que habrá que ver quién se impone".





Tomas Chancalay.jpg Télam





Al momento de hablar del importante aporte de los pibes del club, como Tomás Chancalay, Nicolás Leguizamón y Tomás Sandoval, argumentó: "Si están en Primera División quiere decir que pueden jugar. Siempre decimos de no apresurarlos. Si sentimos que no están para jugar no estarían con nosotros. No nos modifica ser ofensivos por poner más puntas. La estructura se va consolidando de a poco y por eso necesitamos seguir ganando para que sea todavía más firme".





En cuanto al equipo, no lo confirmó, pero admitió que "será muy similar al último; no vamos a modificar mucho. Estamos esperando a Pablo (Ledesma) y la evolución de Christian (Bernardi), que es muy importante para nosotros y si está bien va a jugar".