Eduardo Domínguez, cultor del paso a paso

En cuanto al momento que atraviesa el equipo y la particularidad de que en los últimos tres encuentros no le marcaron goles, expresó: "Sabemos que el saldo es positivo, pero no podemos quedarnos en eso, debemos seguir mejorando. Además es el equipo el que está bien, no es solo la defensa, porque ahora no le marcan goles".









Respecto al cambio de esquema y la posibilidad de confirmarlo para jugar ante el Tomba, indicó: "Todos los partidos son diferentes y nosotros trabajamos priorizando lo que necesita cada encuentro, de allí los cambios que vamos realizando".









Cuando se lo consultó en relación a si se puede soñar con cosas importantes, respondió: "Nosotros soñamos con ganar el viernes y después ver qué pasa, el objetivo inmediato es el más importante y ese es ganarle a Godoy Cruz para llegar al objetivo final, no podemos desviarnos de eso".









Sobre lo que viene, fue muy realista: "Sabemos que cada partido que juguemos a partir de ahora será más difícil y la gente obviamente va a esperar más. Por lo cual estará en nosotros responder, sin ponernos una mochila ni presionarnos, pero sabiendo lo que queremos ser".









Consultado por su trabajo, dijo: "No estoy para analizarme, nosotros como cuerpo técnico trabajamos para ofrecerle lo mejor al jugador y lograr ser un equipo competitivo".









A la hora de opinar sobre los refuerzos que llegaron (Facundo Pereyra y Diego Vera), tiró: "Creíamos antes de que vengan y obviamente que seguimos creyendo ahora. Por lo cual dependerá de ellos seguir potenciando al grupo".