Eduardo Domínguez puso otra vez en duda el arribo de Brian Fernández

Colón disputó este miércoles quizás su último amistoso antes del inicio de la Superliga ante Belgrano de Córdoba , lo que dejó mucha tela para cortar, más que nada por la dura derrota de los titulares por 5-1 (el otro duelo terminó 2-2). Por lo que se pudo saber, el equipo mostró muchas falencias en defensiva y careció de efectividad en ataque, algo que pudo capitalizar el Pirata, que cada vez que llegó, pegó.





Lógicamente que los resultados son lo de menos en la pretemporada, pero tampoco es para pasar por alto, ya que nunca es saludable que el equipo se vaya goleado. Asimismo, muchos podrían decir que "mejor ahora y no cuando es por los puntos". En ese semblante están Eduardo Domínguez y compañía, que llegan a este pleito en Córdoba de una buena producción ante Olimpo.





Quizás haya muchos interrogantes en los hinchas, pero el DT tiene las cosas claras, ya que en todo momento se lo ve paciente y calmo en sus declaraciones. Aparte, vale resaltar que en la anterior pretemporada tampoco había ganado mucho, pero en el torneo sí obtuvo dividendos importantes. Por consiguiente, se veía venir que reconociera que siempre hay algo positivo en cada partido.





Una vez finalizado el cotejo ante el Celeste, el conductor sabalero tuvo un breve contacto con la prensa. "La sensaciones siempre son positivas, porque se sacan conclusiones. Para eso están los amistosos. Así que ahora estamos analizando todo lo necesario para finalizar la preparación antes del comienzo del campeonato", expuso en diálogo con La Central Deportiva, programa que se emite por radio Cadena 3.









Seguidamente, desglosó cómo se dieron las acciones, apuntalando que hubo factores determinantes para el abultado resultado: "Prácticamente fue un tiempo para cada uno y ellos lo vieron reflejado con la contundencia y la efectividad que tuvieron, no así nosotros. Tenemos la tranquilidad que seguimos buscando el funcionamiento para llegar de la mejor manera a la primera fecha".





"Sentimos que vamos bien, caminando siempre hacia adelante", agregó.





En el final, se veía venir la consulta sobre la información que sacudió al mundo Colón este lunes: el posible arribo de Brian Fernández . Vale recordar que en su momento estaba latente la chance, pero no prosperó a raíz de que el DT estaba necesitando "otro tipo de jugador". Pero al parecer, se vio una luz en el camino para que esto finalmente se concrete.





"No sé, ni idea", fue la contestación ante la pregunta. Después de eso se dio media vuelta y se fue. De esta manera, vuelve a generarse incertidumbre en torno a esta posibilidad. No lo descartó, pero tampoco lo confirmó, con lo cual habrá que esperar a ver cómo transcurren las próximas horas para saber si se puede dar o no. ¿Le vuelve a bajar el pulgar?