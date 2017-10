Eduardo Domínguez rompería el molde con esta apuesta

Colón completa una semana muy tranquila producto del receso por las Eliminatorias. El duelo de la 6ª fecha ante Temperley del sábado 14 de octubre, a las 14.05, comenzó a pergeñarse ni bien empató contra San Lorenzo, pero de una manera más distendida y lejos de las estridencias. Eso recién comenzará a tallarse a partir del lunes próximo, donde el entrenador, Eduardo Domínguez, pisará el acelerador en pos de armar el mejor equipo.





El tema coyuntural pasa por recuperar físicamente a Clemente Rodríguez, quien arrastra una contractura que no le permite trabajar a la par del resto. Lógicamente que esto viene de la mano con que es titular y es así como se espera que ya pueda ser tenido en cuenta. En caso que no evolucione, el DT lo deslizó este jueves en conferencia de prensa, denotando que lo pretende al ciento por ciento y sino es así, jugará otro.





Después de cumplir una aceptable tarea ante el Ciclón, si no llega, Marcelo Estigarribia tiene muchas chances de continuar por el lateral izquierdo, haciendo la salvedad una y otra vez que no es su puesto natural. Pero quizás es una arista entre tantos factores que todavía restan analizar. Más que nada, apuntalar el funcionamiento de mitad de cancha en adelante, donde el equipo no logra afianzarse del todo en comparación a la defensa, que presenta puntos altos en el arquero Alexander Domínguez y los centrales Germán Conti y Guillermo Ortiz.









Es así como, pese a que la preferencia de Eduardo Domínguez era seguir jugando y no parar, le sirvió para analizar lo que más le conviene a la estructura: de seguir apostando por los mismos volantes; si darle la oportunidad a otro intérprete; o bien animarse a cambiar el esquema. Desde su arribo, el técnico siempre se arraigó al 4-4-2, siendo el 4-2-3-1 la variable y al comienzo de esta Superliga se animó al 4-3-1-2.





Está claro que no se aferra a un sistema y que todo pasa por la comodidad y la optimización de los recursos. Pero el abanico también podría mostrar algo nuevo: juntar a Nicolás Leguizamón, Diego Vera y Tomás Chancalay. Hasta el momento, no lo implementó, pero no sería descabellado si sucede, más que nada en buscar nuevos argumentos arriba.





En caso de ser así, ¿asoma un 4-3-3? No necesariamente, porque Chancalay podría ir por izquierda como ante Arsenal o solo como enganche, aunque está claro que uno de los medios debería salir y allí es donde radicaría un nuevo interrogante. En el terreno de las especulaciones, todo es posible y en la cabeza de Eduardo Domínguez circularía también esta posibilidad, aunque lejos está de confirmarse que probará eso ante el Gasolero.





Por eso la semana entrante será clave para tener más detalles al respecto y de quiénes pueden ser los once. El plantel retomará las tareas el lunes, tras tener fin de semana libre.