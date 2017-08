Eduardo Domínguez: "Siento que estamos más equilibrados que antes"

"Todavía falta. Siempre el día antes del partido delineamos el equipo". El entrenador de Colón Eduardo Domínguez , atendió a la prensa este jueves por la mañana tras terminado el entrenamiento, donde, está claro, no confirmó a los once que jugarán el sábado en Santa Fe ante Rosario Central, desde las 16.15 y por Fox Sports. De todos modos, dejó en claro que "no habrá demasiadas sorpresas".

Quizás el tema principal pasa por la recuperación de Christian Bernardi, algo que hace dudar al DT: "Christian estaba con una pequeña molestia y por eso no entrenó, pero creemos que no tendrá problemas. Pablo (Ledesma) también está bien y trabajando a la par del grupo, por lo que es tenido en cuenta". Pese a esta noticia, no iría de arranque, aunque puede que sí vaya al banco, a sabiendas que la idea del cuerpo técnico es no arriesgarlo. También destacó el que acompañante de Diego Vera saldrá entre "(Nicolás) Leguizamón o (Tomás) Chancalay, en ese orden" y que "esperaremos a Christian y sino irá Cachete (Morales)".