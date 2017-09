El ambicioso deseo de Christian Bernardi en Colón

"Estamos ya pensando en el partido del sábado. La victoria nos dio un poco más de tranquilidad para trabajar de una mejor manera en la semana". De conceptos simples y concretos, Christian Bernardi se transformó en uno de los jugadores más importantes de Colón . No solo por su crecimiento deportivo, sino también por ser el talismán de Eduardo Domínguez en el medio al poder ocupar varias posiciones.





Después de la victoria ante Defensa y Justicia , la primera como local, y en la antesala del choque de este sábado, a las 19.05 y en el estadio Nuevo Gasómetro, ante San Lorenzo, el volante analizó cómo se viene dando todo: "Contento. Me vengo sintiendo mejor después de la lesión. En su momento venía haciendo una buena pretemporada y tuve la mala fortuna de lesionarme justo en el inicio del torneo. Pero ya pasó, cada vez me siento mejor, recuperando el nivel y ganando en confianza".





"Nos estamos adecuando bien a los partidos. El otro día era un partido para presionar mucho y el equipo hizo bien su trabajo. Quizás contra Estudiantes tuvimos más la pelota y creamos más situaciones, mientras que con Defensa buscamos más que nada atorar. Creo que estamos acatando bien las órdenes y por eso vamos sumando", reconoció el jugador que llegó desde Instituto.





En cuanto a las presentaciones en casa ante Estudiantes y Defensa, dijo: "Los últimos dos fueron partidos muy distintos en nuestra cancha y el equipo se adaptó a la idea que quería Eduardo. El otro día no había que tenerla tanto sino más bien presionar. Por eso pienso que el planteo fue muy inteligente. De todas maneras, siempre hay cosas por mejorar, sobre todo encontrarnos un poco más entre los volantes y a eso apuntamos".





Ahora se viene el Ciclón, que de partida no se asemeja a los otros rivales: "No sé si será similar. Por ahí ellos no tienen la misma idea de juego de salida, se caracterizan más por ser un equipo práctico y con jugadores de mucha jerarquía. Por eso hay que tener cuidado, ya que en cualquier momento te pueden hacer daño. Pero nosotros sabemos nuestros puntos fuertes y lo que debemos mejorar. Vamos por el buen camino".





En otro tramo de la charla con los medios, admitió que "venía llegando mucho y no me estaba tocando convertir. Por suerte entró el fin de semana y esperemos haga más goles (risas)".





En el final, se plantó al decir que Colón sumó 8 puntos por méritos: "No creo que los rivales nos hayan superado para pensar en que deberíamos tener menos puntos. Creo que se dieron partidos muy parejos y por ahí puede que vengan las dudas, pero tenemos lo que merecemos".