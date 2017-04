El auténtico Matador

En el comienzo del encuentro y antes que se cumpla el primer minuto de juego Tigre avisó con un cabezazo del Chino Carlos Luna por arriba del travesaño tras un cornér desde el sector izquierdo y un descuido defensivo de Colón en la pelota quieta.

Sin embargo, a los 2' minutos el árbitro Hernán Mastrángelo ignoró una clara falta del uruguayo Paulo Lima dentro del área quien sujetó a Nicolás Leguizamón y lo derribó. Era penal pero el juez determinó tiro de esquina. En la acción siguiente ganó de cabeza Guillermo Ortiz pero el balón fue controlado por Javier García.

En 10' el partido era parejo de ida y vuelta que Tigre no se metía atrás y lo iba a buscar y obviamente porque Colón también tenía ansias de protagonismo. Por lo cual la mitad de cancha era una zona de tránsito dado que ambos equipos presionaban bien arriba.

De todos modos en 20' las situaciones de gol brillaban por su ausencia, dado que ninguno de los dos tenía la suficiente lucidez para resolver favorablemente en los últimos metros. A la velocidad e intensidad no le sumaban precisión.

Hasta que a los 23' en un tiro libre, Facundo Pereyra le pegó de zurda, apareció por detrás de todos Pablo Ledesma quien bajó el balón en el área chica y de media vuelta remató por encima del travesaño cuando llegaba de frente Diego Vera para convertir.

Y dos minutos más tarde nuevamente llegó el Sabalero otra vez con una pelota quieta ejecutada por Pereyra que García mandó al córner. Pero estaba claro que de haber un gol sería por la vía área ya que en ese aspecto se observaba lo mejor del Sabalero.

A los 27' la excelente pegada de Pereyra desde la izquierda permitió que Ledesma se anticipara en el primer palo de cabeza y el balón derive en Viruta Vera que apareció por el segundo palo con su instinto goleador para empujar el balón al fondo del arco.

Y el uruguayo pudo marcar el segundo tanto luego de una mala salida de García, pero le faltó velocidad en el sprint final y el débil remate fue interceptado por la defensa del Matador. Cuando el Sabalero tenía todo como para comenzar a definir el partido, una dura entrada de Diego Ceballos sobre Alexis Castro hizo que el árbitro le mostrara la tarjeta roja al lateral derecho cuando se jugaban 38'.

Y un instante más tarde se cortó la luz en el estadio y el cotejo se demoró algunos minutos. Allí aprobó Eduardo Domínguez para mandar a realizar ejercicios precompetitivos a Yamil Garnier y hacerlo ingresar por Pereyra, cuando la lógica indicaba que el apuntado para salir era Leguizamón.

Los minutos finales de la primera etapa transcurrieron con un Tigre buscando en ataque pero sin ideas y con un Colón replegado pero muy bien plantado cubriendo todo el campo de juego con un hombre menos y yéndose a los vestuarios con la ventaja en el resultado por lo hecho en la primera media hora.

Para el inicio del segundo tiempo Sava metió dos variantes con la intención de refrescar el ataque y la zona ofensiva por lo cual ingresaron Ellacopulos y Mierez en lugar de Cardozo y Rincón respectivamente. Y las variantes rápidamente le dieron rédito dado que Ramón Mierez cuando se jugaba el segundo minuto le ganó en velocidad a Germán Conti y su remate terminó con el balón dentro del arco sabalero por un grueso error de Jorge Broun dado que la pelota se le escapó por debajo del cuerpo.

Pese al empate Colón no decayó y siguió buscando con uno menos, sobre todo a través de la pelota quieta el arma más importante que mostró el equipo local en toda la noche. Y por esa vía llagaría el segundo del sabalero absolutamente merecido, ya que en ningún momento se metió atrás.

A los 15' y luego de una infracción que generó Viruta Vera con todo su oficio y jerarquía llegó el tiro libre de otro experto en la materia como Iván Torres. Con una notable capacidad aérea nuevamente el Sabalero marcó diferencias y esta vez Nicolás Leguizamón con un testazo decretó el 2-1.

Inmediatamente después del gol el entrenador rojinegro mandó a la cancha a Christian Bernardi para que salga Leguizamón y de esta manera reforzar la zona media. A los 23' Emiliano Ellacopulos se comió un gol increíble dentro del área chica y con el balón de frente remató por arriba del travesaño.

Colón jugaba muy retrasado y defendía cerca de Broun, pero el Matador era ineficiente a la hora de rematar al arco y por ese motivo tanto Olivier Benítez como Mierez tuvieron el empate en sus pies pero ambos disparos fueron defectuosos.

A los 41' Garnier se desentendió de la jugada y empujó dentro del área a Mierez, lo que hubiese significado penal pero Mastrángelo lo ignoró. Tigre sin ideas abusó de los centros frontales facilitando la tarea de los defensores sabaleros. En los minutos finales lo aguantó bien casi sin despeinarse para alcanzar un triunfo importantísimo y seguir acrecentando este récord en Primera División y sumar su sexto éxito en cadena.

No le sobró nada al Sabalero desde lo futbolístico, pero siempre mantuvo la actitud positiva de no dejarse llevar por delante y seguir buscando para establecer el segundo. Por arriba Colón es realmente un equipo de temer, hace de la pelota quieta un culto con dos excelentes pateadores como Pereyra y Torres y con jugadores que van bien de arriba como Conti, Ortiz y Vera.

Y de esa manera marcó los dos tantos que le permitieron obtener un nuevo triunfo para escalar a la 6ª posición y quedar nada menos que a seis puntos del único líder que es Boca con 45. Con estos tres puntos el Rojinegro es el mejor equipo del 2017 con 19 puntos sobre 21 en juego.

Nadie podrá quitarle la ilusión a los hinchas que hasta hace poco ni de manera remota soñaban con este presente mezclado con los mejores equipos del fútbol argentino clasificando a la Sudamericana, muy cerca de la Libertadores y mirando de reojo la punta del torneo. Un momento ideal que el plantel, el cuerpo técnico, los dirigentes y los hinchas disfrutan y desean que no se termine nunca.

Síntesis





Colón 2: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Facundo Pereyra Pablo Ledesma, Gerónimo Poblete, Iván Torres; Nicolás Leguizamón y Diego Vera. DT: Eduardo Domínguez.





Tigre 1: Javier García; Martín Galmarini, Erik Godoy, Paulo Lima, Diego Sosa; Alexis Castro, Lucas Menossi; Agustín Cardozo, Diego Morales, Sebastián Rincón y Carlos Luna. DT: Facundo Sava.

Goles: PT 27' Diego Vera (C); ST 1' Ramón Mierez (T) y 15' Nicolás Leguizamón (C).





Cambios: PT 48' Garnier x Pereyra (C); ST 0' Mierez y Ellacópulos x Rincón y Cardozo (T); 17' Bernardi x Leguizamón (C); 29' Bastía x Ledesma (C) y 37' Benítez x Lima (T).





Expulsado: PT 40' Lucas Ceballos (C).





Árbitro: Hernán Mastrángelo.