"El club está mucho más ordenado"

El panorama no era demasiado alentador, pero pese a todas esas vicisitudes, el Chino debutó en Primera División ante Boca por la 4ª fecha y minutos después de haber ingresado clavó un golazo de media distancia y el balón se coló en el ángulo superior del arco defendido por Agustín Orión.





Sin dudas que un debut soñado para el ex- Chacarita , sin embargo después de eso le costó afianzarse y fue perdiendo terreno. Con la llegada de Darío Franco y el transcurrir de los partidos fue adquiriendo continuidad y en las fechas finales del torneo 2015 se afianzó como titular siendo clave en el cotejo ante Godoy Cruz que Colón ganó en Mendoza 3 a 1. Ese día el zurdo marcó dos goles de cabeza y el Rojinegro selló su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino.





Cuando parecía que continuaría en Colón llegó una oferta del Emelec y partió hacia Ecuador. Tuvo una temporada fantástica convirtiendo muchos goles y se habló de que el club ecuatoriano compraría su ficha, pero finalmente eso no ocurrió y fue cedido a préstamo a Turquía al club Kasimpasa.







En esta temporada debía retornar a Colón, pero una oferta imposible de resistir por parte del Al Nassr de Arabia hizo que el jugador aceptara la propuesta. Incluso la página oficial del club lo anunció como nuevo refuerzo. Pero antes de emprender el viaje habló con su familia y decidió priorizar la familia por encima del dinero y definió su vuelta a Santa Fe.





Cristian Guanca.jpg Télam



El domingo pasado en el triunfo ante Defensa y Justicia marcó un gol y fue uno de los mejores participando en los tres tantos del elenco rojinegro. Eduardo Domínguez lo considera importante y por ese motivo fue titular en los cuatro partidos de la Superliga y en el cotejo por la Copa Argentina.





Luego del choque ante el Halcón de Varela y en la previa al cotejo ante San Lorenzo, el volante recibió en su casa a Uno Santafe y allí se refirió a los momentos que vivió en esta segunda etapa con la camiseta rojinegra.







Cuando llegué en el 2015 la situación del club era distinta, estábamos peleando el descenso y el club no estaba tan ordenando. En cambio ahora cuando volví me encontré con una institución muy ordenada, con muchas cosas nuevas y eso sin dudas que te incentiva para pelear por cosas importantes y continuar creciendo. Hoy no tenemos excusas, está todo bien, y en lo único que debemos pensar es en jugar y hacer las cosas bien". comenzó diciendo.









A la hora de repasar lo que fue su carrera luego del primer paso por Colón indicó: "Me fui al Emelec y tuve un año muy bueno, tuve la suerte de marcar muchos goles, conocí gente muy agradable y es por eso que siempre les voy a estar agradecido por la oportunidad que me dieron. Turquía es un país muy lindo pero por ahí me costó un poco adaptarme a ese fútbol y también a la convivencia".





Respecto a los motivos por los cuales desechó la chance de ir al fútbol árabe dejando de lado una oferta económica muy importante explicó: "Ya tenía todo arreglado y a último momento hablamos bien con mi señora y con mi familia y pensamos que lo mejor era quedarme acá y pelearla en Colón. Fue clave el llamado del entrenador (Eduardo Domínguez) y ahí me di cuenta que me quería como así también me lo hizo saber el presidente (José Vignatti). Está claro que no se puede comparar la plata que te ofrecían en Arabia con la de acá, pero decidí volver a Colón y no me arrepiento para nada de esta decisión".





































Cuando llegó a Colón , la institución vivía tiempos de trancisión, el equipo hacía un mes había ascendido a Primera División y el objetivo era mantener la categoría. Pero además el presidente Eduardo Vega daba un paso al costado para que asumiera Víctor Godano y claro está la situación económica lejos estaba de ser la ideal. Encima después de la primera fecha los directivos decidieron echar a Reinaldo Merlo quien justamente había pedido por Cristian Guanca.