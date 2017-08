El expresidente de San Lorenzo de Tostado bancó la gestión de Colón

Mucho se habló de la relación entre Colón y River por Lucas Alario, que está pronto a partir hacia Alemania para jugar en Bayer Leverkusen al ejecutar la cláusula de rescisión. Sin dudas que la tirantez es cada vez mayor, pero otro de los protagonistas de esta historia es San Lorenzo de Tostado, quien es dueño de un porcentaje del jugador.





Justamente el ahora senador provincial de Santa Fe, Raúl Gramajo, expresidente del elenco del norte y quien formó parte en su momento de la transacción del delantero al Sabalero, contó detalles que pocos sabían en diálogo con Cadena OH!





LEER MÁS: Alario habló de la foto que "fue robada"





"Yo era presidente del club San Lorenzo cuando Colón lo pide. Nosotros una vez que se dio este acercamiento, decidimos dárselo a préstamo por un año y sin opción. Entonces el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. ¿Por qué digo esto? Al año, yo gano las elecciones y por estar en campaña pedí licencia, entonces hablé con el vicepresidente y actual presidente, Luis Acosta, a quien le dije: «Mirá, en diciembre vence el préstamo, pedilo que te lo reintegren». Insistió en varias ocasiones y nunca tuvo respuesta, pasando la cosa ya a lo jurídico. Hasta que nos encontramos con la sorpresa de que ya estaba inscripto en AFA sin autorización de San Lorenzo", comenzó diciendo.





LEER MÁS: Lucas Alario rompió el silencio y contó cosas que sorprendieron





"Esto produjo un problema serio, donde se labró un acta a la Liga Santafesina de Fútbol. Pero en un momento se soluciona el tema al entender que el jugador era de San Lorenzo y es así como deciden comprarlo. Creo que fue en algo así como 300.000 pesos. Pedimos 400.000 pesos y, como no aceptaron, les dijimos que solo le dábamos por esa plata el 80% del pase. Esa es la historia de Alario, San Lorenzo y Colón", relató.





De Colón.jpg UNO Santa Fe





Pero eso no fue todo, porque continuó: "Después Colón lo vende a River y, del 60% que pagó en dos etapas de 30%, se nos abonó el porcentual que nos correspondía. Unos días atrás me habló el señor Vignatti que el jugador podría venderse. Las instrucciones que me dio fue la de cumplir a rajatabla con el contrato que había".





"En un momento, José Vignatti nos planteó la necesidad de renunciar a una parte del porcentaje. Hablo con la verdad, porque así creo que se va a llegar lejos. Fue así cuando le dije que yo ya no formaba parte de la Comisión Directiva y que se lo iba a transmitir a los actuales conductores de la institución. Lo hice y la CD optó que se respete el contrato tal como me lo dijo Vignatti, dándome las facultades para estar al tanto de la negociación. Esto lo hago ad honorem por el amor que tengo por este club y trataremos de ir viendo cómo se llega a negociar el pago del porcentaje con Colón", admitió.





LEER MÁS: River no se da por vencido y quiere negociar con Colón





Asimismo, respaldó la gestión que encaró Colón: "Con Vignatti tengo una muy buena relación. Yo creo que acá River está haciendo una dilación, por eso levanta la cláusula para llegar al año que viene y pagar solo 1.600.000. Eso es lo que estaba pergeñando. A partir de ahí, el presidente José Vignatti vio cómo venía esta situación y, ante la posibilidad de la venta, se metió en la negociación para que se pudiera recibir mucho más".





De River.jpg





Después, no dudó en recalcar que "la actitud de River no es la más decorosa. El jugador creció mucho a nivel de tasación, pero no es solo de River, sino también de Colón y San Lorenzo, porque no es dueño del ciento por ciento del pase".





"Nunca nos llamó gente de River y además le di instrucciones a la Comisión Directiva para que le mande un telegrama colacionado para que pague por los derechos que corresponden por FIFA y la ley nacional del derecho de formación. No tengo bien claro cuánto es, pero oscila el 5 y 10%, que lo tiene que pagar River", expuso en otro de los datos trascendentes.





En el final, opinó de Lucas Alario: "Él se congració con el club. Lo vi jugar en el club y hasta me tocó llevarlo por diferentes lugares de la Liga Ceresina, que es muy extenso. Siempre fue un chico muy humilde y buena persona. Es un profesional y por eso se ganó el reconocimiento del país".