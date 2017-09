El factor que haría que Domínguez no repita el equipo

Ante Defensa y Justicia Colón sumó su primera victoria en el estadio Brigadier López y alcanzó la 5º posición de la Superliga después de haber disputado cuatro partidos. Si bien es cierto que hay satisfacción por seguir invicto, el cuerpo técnico que encabeza Eduardo Domínguez sabe que hay varias cosas que restan mejorar para apostar a cosas importantes.





Es así como se pone manos a la obra en esta semana con el fin de solventar lo realizado hasta el momento. Su próximo escollo será San Lorenzo, a quien visitará el sábado, a partir de las 14.05 y que ya no tiene a Diego Aguirre como entrenador. Es así como habrá mucha presión para sumar de a tres y el Sabalero ya sabe que será una premisa harto complicada de superar.





LEER MÁS: Saldó la deuda





Por ende, el DT de a poco va planificando la estrategia y los intérpretes más convenientes. Ante el Halcón volvieron a verse buenos rendimientos, como los de Germán Conti y Guillermo Ortiz, pero una merma del medio hacia arriba. Se marcaron tres goles, pero por momentos el equipo no tuvo equilibrio y careció de resolución en los metros finales. Por esas cosas del fútbol, en el final del partido encontró espacios en las contras y lo liquidó.





Pero con el Ciclón a la vista, hay un tema relevante a resolver: la situación de Clemente Rodríguez. El lateral se retiró en el segundo tiempo ante el Halcón acusado por una fuerte molestia en uno de sus aductores. Se sabía de ante mano que llegaba con lo justo y evidenció todo con una pobre actuación.





Quizás en este sentido, el DT debió apostar a un jugador en plenitud para no arriesgarlo, pero al parecer la experiencia primó más. Sin embargo, eso no alcanzó y el jugador no pudo aguantar. Por consiguiente, habrá que aguardar si se recupera o si Domínguez deberá meter un cambio obligado. Ante Defensa el que ingresó en su lugar fue Marcelo Estigarría, pero todos saben que su puesto natural es el de volante y no de marcador de punta. Quizás fue solo para improvisar en el momento.





Clemente.jpg Prensa Colón





Cuando Clemente no estuvo, el que lo sustituía siempre era Lucas Ceballos que, pese a desempeñarse más que nada por la derecha, muchas veces cumplió dicho rol. En el terreno de las especulaciones, todavía es pronto pensar quién jugará, pero todo está supeditado a la evolución de Rodríguez, que es titular en este equipo.





Después, también será motivo de análisis si Diego Vera debe retornar a la titularidad en el ataque. Vale recordar que se perdió el duelo contra Estudiantes por un problema de salud y, ante ese panorama, Domínguez prefirió bancar a Nicolás Leguizamón ante el elenco de Florencio Varela.





Por último, se confirmó que Facundo Silva sufrió un esguince de rodilla y estará al margen al menos 10 días. Después queda en cómo será su evolución respecto a si puede volver antes de lo planeado. Semana de definiciones, que recién dejará pistas en la práctica del miércoles.