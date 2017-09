El gran elogio de Eduardo Domínguez a Tomás Chancalay

"Necesitábamos la victoria para poder alimentar nuestra idea de juego. Es un mediocampo nuevo y entendemos que es el lugar donde se maneja el trámite, entonces analizamos toda las posibilidades. Sabemos que tenemos aún dificultades y por eso hay que seguir mejorando. En los 90' fuimos superiores y por eso ganamos".





El entrenador de Colón Eduardo Domínguez , hizo un análisis del partido en Sarandí, que terminó en la primera victoria en la Superliga, echando por tierra con los dos primeros sinsabores con el empate ante Rosario Central como local y la eliminación de la Copa Argentina a manos de Huracán.









Fue así como el DT remarcó que "los partidos duran 90' y hay que insistir en las situaciones en las que creemos. Cuando uno propone casi siempre se va a equivocar, pero hay que probar. Tuvimos varias pérdidas en el primer tiempo que no nos hacen bien, pero luego el grupo levantó y nos terminamos llevando los tres puntos".





Cristian Guanca.jpg Télam





Jugó un muy buen partido. Y lo tiene que disfrutar también, porque no todos los días se hace un gol. Para seguir soñando tiene que trabajar más". El dato resonante del encuentro fue la grata aparición de Tomás Chancalay que, además de marcar el único gol, fue la gran figura. De todas maneras, Domínguez pidió mesura y que hay que llevarlo de a poco: "Me pone feliz el partido que hizo. Uno tiene que ver el momento en el qué están los jugadores y dejarlos. No hay que exigirle de más tampoco. Jugó recién dos partidos en Primera, el primero como titular y por eso tiene que ir de apoco. Debe seguir creciendo y corrigiendo cosas.





Asimismo, el conductor sabalero apuntaló lo realizado en ataque: "Sentimos que hicimos en ofensiva un buen partido. En el entretiempo vino situaciones que había que corregir y así llegamos al gol. Lucas (Ceballos) jugó el primer tiempo muy atado y le dijimos que tenía que pasar más al ataque y en el segundo lo hizo de gran forma. Igual que Clemente (Rodríguez). Es bueno reencontrarse con la victoria, pero que eso no tape lo que aún debemos corregir".





"Todos trabajamos para lo mismo y para que el equipo crezca. Este es todo un conjunto. Mejoramos todos o no servirá. Más allá de quienes entren, sabemos la importancia de cada uno. No hay preocupación sino que hay que ocuparse de las cosas que restan mejorar. Ganar no es que nos tranquiliza, pero si nos da gusto para trabajar de otra manera".