El inconveniente que tiene Colón antes del debut en la Superliga

Colón encara la recta final de cara al debut en la Superliga del próximo sábado, a las 16.05 y en el estadio Brigadier López, ante Rosario Central. Amén de la importancia de retornar a la actividad oficial, se sabe que el partido tendrá un condimento extra: la presentación por primera vez en Santa Fe de Paolo Montero, tras su polémica salida como DT. Vale recordar que la institución le inició un juicio, que ahora está siendo tratado por la FIFA, por irse del club sin resarcir.





Pero por otro lado, el actual cuerpo técnico que encabeza Eduardo Domínguez trabaja pensando en comenzar con una victoria ante su gente. Si bien es cierto que viene de un fuerte cachetazo en el último amistoso ante Belgrano, que lo goleó 5-1, el técnico le restó importancia y enfatizó que, pese a todo, se sacaron algunas cosas positivas para el análisis. Lo que sí está claro es que en otros aspectos no quedó para nada conforme.





Es así como tratará de pulir eso detalles que se vieron para que, cuando sea momento de jugar por los porotos, no ocurran y se vea la imagen que pretende. Pese a que se manejan algunas opciones, no hay todavía un equipo confirmado para chocar contra el Canalla. Hay varias dudas, como por ejemplo, si llegará Pablo Ledesma (se está recuperando de un desgarro) o si no se lo arriesgará, en algo que parece como más viable. En ese sentido, corre con chances de acompañar a Matías Fritzler en el doble Marcelo Estigarribia. Después, el otro detalle a dilucidar es si apuesta al 4-4-2 y si Tomás Chancalay será el acompañante de Diego Vera en el ataque.





Esto viene de la mano en que, si varía por ejemplo al 4-2-3-1, también podría meterse entre los 11 Diego Morales, pero correría con menos chances, ya que hasta acá siempre participó en los segundos equipos. Pero con Domínguez nada puede asegurarse hasta el día del partido.





El panorama indica que el técnico ya tiene mucho material para ensamblar lo que pretende, pero para ello, antes entiende que hay que solucionar un detalle trascendental: las habilitaciones. ¿Cómo es esto? Si el campeonato comenzará hoy, hay varios futbolistas que no podrían estará a disposición, algunos porque no fueron aprobados por AFA y otros por el Órgano Fiduciario que regula a Colón.





Ellos son el arquero Alexander Domínguez , los volantes Marcelo Estigarribia y Diego Morales, y los defensores Jonathan Galván y Guillermo Ortiz. Los últimos dos son los que deben ser habilitados por la Asociación del Fútbol Argentino. Tres de ellos podrían ser titulares y los otros suplentes, con lo cual es, por ahora, es un dolor de cabeza. También podría nombrarse a Leonardo Heredía, pero casi que queda de lado por ser uno de los que se sumará en las próximas horas.





Más allá de todo, se cree que la dirigencia ya tomó cartas en el asunto y se estaría solucionando en breve. Por ahí viene la tranquilidad de Domínguez, que en los días que vienen ya irá plantando el equipo que cree está mejor para recibir al siempre complicado Rosario Central.