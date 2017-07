El nuevo objetivo de Nicolás Leguizamón

Después de haberle marcado a Unión cuatro goles en un Clásico de Liga Santafesina, la carrera de Nicolás Leguizamón cambió radicalmente. Es que desde ese momento, recobró sus posibilidades en el equipo de Primera División cuando Paolo Montero era el entrenador. Fue así como no lo dejó pasar y comenzó a justificarlo, no solo con un buen rendimiento, sino también con goles.





Llegó al club Eduardo Domínguez y el Rojinegro levantó ostensiblemente su rendimiento, a punto tal de ganar siete partidos seguidos que, a la postre, fueron clave para luego clasificarse a la 3ª Copa Sudamericana de su historia. Allí el aporte de Legui fue más que sustancioso, gestando una interesante dupla con Diego Vera en el ataque.





Ahora arrancó esta pretemporada con renovadas expectativas, sabiendo que la competencia será todavía más exigente. Por eso será fundamental mantener un nivel acorde para pelear palmo a palmo por un puesto. Por eso cree fundamental trabajar a full: "Eso me ayudará a ganar más experiencia y la posibilidad de seguir consolidándome como jugador".





Una de las versiones de este mercado de pases fue el supuesto interés de River por llevárselo, pero el atacante santafesino fue tajante: "La verdad nunca me jugó en contra eso, porque desde que aparecieron los rumores, dije que eran solo eso. Nadie se comunicó conmigo. Incluso me consultaron esto en la últimas fecha del torneo pasado y expresé que el 10 estaría acá y fue así. Insisto, nadie me llamó al respecto, ni de River ni de ningún otro club, así que sigo en Colón tranquilo".





Nicolás Leguizamón 1.jpg Prensa Colón





Actualmente, se especula con mucha fuerza que Eduardo Domínguez pretende sumar otro delantero, lo cual generaría que haya una importante gama de recursos. Eso podría ser un motivo de preocupación para Nicolás, pero al parecer está lejos de ser así: "Lo tomo con tranquilidad. Obviamente que en todas las pretemporadas se tratan de reforzar varios puestos, así que si viene alguien, bienvenido será y a partir de allí comenzará una competencia sana, como siempre".





También resaltó que de a poco van conociendo el paño las incorporaciones: "Creo que los muchachos se adaptaron bien al grupo, por ahora la estamos pasando bien. Es importante también el clima dentro del plantel para llevar a cabo todos los entrenamientos".





En el final, vaticinó cuáles son sus objetivos: "La idea pasa por tratar de repetir lo del semestre pasado y sumar minutos. Obvio que, como delantero, me enfoco en hacer goles, pero a veces hay que aportarle al equipo de otra manera. Entonces así es como estoy trabajando".