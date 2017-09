El plan de Eduardo Domínguez para jugar contra San Lorenzo

En este sentido, el jueves probó con Marcelo Estigarribia en su lugar, con lo cual sería muy viable que termine siendo titular. De todas maneras, el conductor no confirmó este movimiento y por eso habrá que esperar hasta minutos antes del inicio del duelo ante el Ciclón para dilucidarlo. Vale recordar que el puesto natural del paraguayo es el volante y, pese a su perfil, no se destaca por la marca, aunque quizás Domínguez lo piense para otro tipo de función. También asoma como una variante Lucas Ceballos, aunque un escalón por debajo.

A decir verdad, es una apuesta bastante arriesgada, ya que enfrente estará un equipo jerarquizado y eso puede traerle complicaciones, más que nada si enfoca su juego por la derecha de su ataque. Sin embargo, todo esto es en el terreno de las especulaciones y, cuando llega el momento de hacer rodar la pelota, todo puede pasar.

Lo que sí no se tiene bien en claro es quién será el reemplazante de Tomás Chancalay: Nicolás Leguizamón o Diego Vera. Este viernes el técnico probó algunas variables, pero no dio indicios finales. Es así como por estas horas, este sería el único interrogante. En tanto, el 4-4-2 no se modificaría. Con estos detalles, el probable equipo sería con: Alexander Domínguez ; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Marcelo Estigarribia; Christian Bernardi , Pablo Ledesma, Matías Fritzler y Cristian Guanca; Tomás Chancalay y Nicolás Leguizamón o Diego Vera.