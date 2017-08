"El presidente sabe los mediocampistas y delanteros que queremos"

Colón está en Luján, Buenos Aires, donde continúa con la pretemporada de cara al inicio de la Superliga. El Sabalero disputó su tercer amistoso este martes, ahora ante Vélez, con quien perdió sus dos cotejos, el de los titulares 2-0 y el restante 3-0.





LEER MÁS: Se quiere poner la camiseta rojinegra





Tal como se lo esperaba, Eduardo Domínguez aprovechó para darle minutos a algunas de las caras nuevas y a pibes del club. Una vez terminado el ensayo en la Villa Olímpica que posee el Fortín en Ituzaingó, el DT sabalero habló con Adriel Luján, quien estuvo en la cobertura y donde hizo un análisis general del partido.





Vélez Colón.jpg @Velez





"Me deja muchas cosas positivas. Más allá del resultado, venimos insistiendo desde la pretemporada pasada que lo que buscamos es el funcionamiento para que lo positivo llegue en el campeonato. El circuito de juego y la generación de situaciones de gol me dejaron conforme, y después hay otros aspectos a mejorar en los entrenamientos. Para eso están estos partidos, donde nos permite sacar conclusiones de lo que venimos haciendo bien y en qué mejorar", destacó.





LEER MÁS: Alexander Domínguez: "Me va a venir muy bien jugar en Argentina"





También, enfatizó en cómo se acoplaron las incorporaciones: "De a poco conociéndose día a día, captando la idea y la forma en que pretendemos jugar en el próximo campeonato. Además, la idea es que vayan sabiendo cuál es la virtud del equipo y de a poco empezando a reconocer los pequeños defectos que podemos tener para saber cómo trabajarlos y llevarlos".





En un alto, manifestó lo gratificante que es contar con Diego Morales, quien le brindará la opción de generar juego: "Cachete es enganche, entonces lo pensamos en esa función. También como volante interno, porque lo puede hacer perfectamente. Solamente estamos viendo por ahora estas posibilidades, pero no nos cerramos, ya que tenemos formado nuestro esquema 4-4-2".





Velez colon 2.jpg @Velez





Una fija en cada pretemporada es la incorporación de jugadores de las inferiores, que paulatinamente van teniendo su oportunidad después de mostrarse. De igual modo, Domínguez fue cauto al respecto: "Sabemos que les cuesta, que no es fácil. La competencia y el ritmo es totalmente diferente, pero hay que llevarlos de a poco, dándoles los minutos necesario para que entiendan lo que necesitamos, porque después podés pedirle algo en medio del torneo sin haberlo entrenado y sin que ellos entiendan cómo se debe jugar. Lo que menos queremos hacer es apresurarlos, sino que aprendan".





En cuanto al arribo del arquero Alexander Domínguez, no se aventuró: "No sé todavía si está o no, la verdad no tengo noticias aún. Si llega a firmar, ahí hablaremos".





LEER MÁS: El arquero de Colón se equivocó en el amistoso con Vélez y los hinchas explotaron en las redes





Posteriormente, contó cómo es el cronograma de los próximos días: "El miércoles entrenaremos en doble turno, insistiendo en lo que debemos mejorar y apuntalando en lo que estamos bien. El jueves tenemos un amistoso contra Platense para seguir puliendo detalles. El viernes será en doble turno otra vez y el sábado jugamos con Boca para ir tomando ritmo de partido".





En el final, evitó hablar de nombres propios, pero si tiró los puestos que aún cree se deben reforzar: "El presidente sabe los mediocampistas y los delanteros que queremos, así que esperemos que siga trabajando".