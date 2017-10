El Sabalero defiende el invicto ante un rival de cuidado

Por ello, Eduardo Domínguez tomó nota del caudal futbolístico que posee el Taladro y decidió una variante en relación al partido que jugó ante Temperley. Priorizando el orden y el equilibrio en la zona media definió el ingreso del paraguayo Marcelo Estigarribia para excluir a Nicolás Leguizamón.





De esta manera y por características futbolísticas, incluye un volante por izquierda y saca un delantero que además venía de marcar. En consecuencia, abandona el tridente ofensivo (Chancalay, Leguizamón y Vera) con el que arrancó el cotejo ante Temperley.





Así las cosas, Tomás Chancalay se adelantará unos metros para acompañar a Vera y el esquema táctico bien definido será un 4-4-2. Está claro que este cambio obedece al potencial del Taladro y no está mal que tome algunos recaudos. No obstante, esto no significa que Colón se vaya a defender, pero sí tratar de estar más equilibrado en el retroceso cuando el rival lo ataque.





Hasta aquí Colón sumó 12 puntos y está invicto en la Superliga producto de tres triunfos e igual cantidad de empates. Pero además apenas tiene dos goles en contra y es con Boca (uno) los equipos menos vencidos del campeonato.









Esa solidez se sostiene en el buen rendimiento de los dos marcadores centrales (Conti y Ortiz) más el buen rendimiento que mostró el arquero (Domínguez) y el volante más retrasado (Fritzler). Pero para prolongar esa consistencia defensiva necesita de la colaboración de todos.





Sin dudas que este partido será una prueba importante, para el equipo sabalero ya que Banfield y pese a lo que indica la tabla fue uno de los equipos que mejor fútbol mostró en estas seis fechas. Además recupera a un jugador fundamental como Nicolás Bertolo y en la ofensiva cuenta con Pablo Mouche y Darío Cvitanich.





Pero también es cierto que Colón demostró personalidad y eficacia para sobreponerse a circunstancias adversas, como arrancar perdiendo con Central y empatarlo y también rescatar un punto como visitante ante San Lorenzo. Quizás este sea el partido más complicado que afronte en estas siete fechas, pero a su vez se trata de un buen estímulo para continuar en ascenso.









Síntesis





Banfield: Facundo Altamirano; Gonzalo Bettini, Renato Civelli, Jorge Rodríguez, Adrián Sporle; Nicolás Bertolo, Jesús Datolo, Eric Remedi, Mauricio Sperduti; Pablo Mouche y Dario Cvitanich. DT: Julio César Falcioni.





Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Matías Fritzler, Pablo Ledesma y Cristian Guanca; Tomás Chancalay, Nicolás Leguizamón y Diego Vera. DT: Eduardo Domínguez.





Árbitro: Darío Herrera.





Estadio: Florencio Sola.





Hora de inicio: 19.05.





TV: TNT Sports.

















En la previa se trata de un partido realmente complicado para Colón, aún cuando en la tabla de posiciones Banfield tenga dos menos que el Sabalero. Pero está claro que el equipo conducido por Julio César Falcioni cuenta con jugadores de jerarquía y experiencia, sobre todo de mitad de cancha hacia adelante.