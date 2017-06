El Sabalero no descansa y ya piensa en River

La derrota de este miércoles ante Racing terminó con la ilusión de Colón de ingresar a la próxima Copa Libertadores, pero con la satisfacción de haber hecho un reconocido esfuerzo. De todas maneras, inscribir su nombre en la Sudamericana de 2018 llenó de júbilo a todos, pero es real también que todos querían ir por más. Así y todo, el plantel no tiene tiempo para lamentos y es así como vuelve este jueves al trabajo para afrontar el próximo domingo la última fecha de este campeonato ante River.

Para dicho partido, el entrenador sabalero, Eduardo Domínguez , quien valoró todo el trabajo que se hizo en este 2017, sabe que podrá contar con Clemente Rodríguez, quien ya cumplió con la suspensión tras haber sido expulsado ante San Lorenzo y, casi con seguridad, ingresará por Lucas Ceballos en el lateral izquierdo. Pese a dicha certeza, el interrogante lo tiene con Gerónimo Poblete, que se retiró en el complemento ante la Academia por una molestia en uno de sus pies. Minutos después el médico del plantel le diagnosticó un esguince de tobillo que podría marginarlo del choque ante el Millonario, no pudiendo vestir por última vez la camiseta de Colón.

Esto se debe a que el mendocino termina su vínculo con la institución el 30 de junio y donde versiones indican que seguiría su carrera en el exterior. La idea es ver cómo evoluciona en estas horas para saber si puede tener un lugar entre los once. En caso que no llegue, comienzan a tallar un sinnúmero de variantes, entre ellas Pablo Ledesma, que ya se entrena a la par del plantel.

Asimismo, no sería raro que Domínguez le dé minutos a algunos juveniles, con el fin de ir viendo otras opciones. Pero esto quizás no sea del todo posible, ya que el DT consideró que este partido es muy importante, porque la premisa es sobrepasar la línea de los 30 puntos. No olvidar también que existe alguna serie de resultados, como el cupo que puede liberarse en la Copa Argentina , dándole una esperanza más a Colón de llegar a la Libertadores, pero ya es otro tema.