El uno por uno del Sabalero en el empate ante San Lorenzo

Gustavo Toledo (6): Sobria actuación del lateral derecho, muy atento en la marca tuvo dos cruces muy buenos para evitar el gol de San Lorenzo. Le faltó quizás progresar en ataque, pero cumplió con creces.





Germán Conti (6): La firmeza habitual, por allí San Lorenzo generó algunas situaciones concretas por el centro, pero cuando debió actuar en el mano a mano lo hizo con eficacia.





Guillermo Ortiz (6): Rendimiento similar al de su compañero de zaga, por momentos el rival lo complicó pero aguantó a pie firme con varios buenos cruces.





Marcelo Estigarribia (6): Le costó acomodarse unos minutos, pero después se asentó y cumplió, bien parado supo controlar a los que se recostaron por la banda y su inclusión fue un acierto del técnico.





Cristian Guanca (6): El jugador más claro con la pelota en los pies, le puso un pase bárbaro a Leguizamón quien falló en la definición. Pero cada vez que tiene la pelota en los pies marca diferencias.





Matías Fritzler (6): Pese a jugar condicionado por una amarilla en la primera etapa se la bancó muy bien en un campo de juego de grandes dimensiones. Desde que se puso la camiseta de Colón viene cumpliendo e hizo olvidar rápidamente a Poblete.





Pablo Ledesma (6): Levantó y mucho su rendimiento, jugó su mejor partido en el torneo, mostró mayor intensidad en la marca y se mostró bastante más dinámico. Recuperó protagonismo y eso es un buen síntoma de cara a lo que viene.





Christian Bernardi (4): Flojo partido, no pesó en los 60' que estuvo en cancha, no hizo prevalecer su velocidad y por eso el técnico lo reemplazó en la segunda etapa.





Diego Vera (5): Mostró una actitud diferente a la de los partidos anteriores, estuvo mucho más metido y comprometido en las acciones de juego. Una buena asistencia para Leguizamón en la primera etapa.





Nicolás Leguizamón (4): Le está costando y mucho poder marcar, tuvo dos chances una en la primera etapa con un remate al primer palo y la segunda con terreno como para definir pero su disparo fue controlado sin problemas por Navarro.





Leonardo Heredia (5): Jugó media hora, en el momento en el que Colón no estaba jugando bien, de todos modos demuestra personalidad y buen manejo del balón. Tiene el crédito abierto.





Tomás Chancalay (-): Cuando parecía que continuaría como titular, finalmente fue la banco. Ingresó para jugar el último cuarto de hora y no pudo marcar diferencias. Se equivocó en la última jugada del partido cuando en una contra hizo la personal y terminó perdiendo el balón.





Diego Morales (-): Pocos minutos en cancha se paró por un costado pero no ya Colón no tenía resto como para ir a buscar el partido y es por eso que no pudo pisar el área rival.

















Alexander Domínguez (7): Su mejor partido en Colón, tuvo dos tapadas notables ante sendos disparos de Fernando Belluschi dentro del área. Terminó cerrando el arco y fue clave que Colón sume un punto.