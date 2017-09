"Es el triunfo a tanto esfuerzo"

Durante la pretempora sorprendió a Eduardo Domínguez y por ese motivo el técnico comenzó a incluirlo en la formación titular en los partidos amistosos. Venía de ser figura en la división Reserva y todos hablaban de las condiciones futbolísticas de Tomás Chancalay. Por lo cual no sorprendió que el DT comenzara a darle un lugar preponderante en el equipo.





Si bien en el debut de la Superliga ante Rosario Central fue al banco, en la segunda etapa ingresó y de esta manera debutó con la camiseta rojinegra. Inmediatamente viajó a Buenos Aires para comenzar a entrenar en Ezeiza como sparring de la Selección Nacional que debía afrontar la doble fecha de Eliminatorias. En consecuencia no pudo estar en el cotejo que Colón disputó por la Copa Argentina ante Ecuador.





Pero una vez que se sumó al plantel sabalero, fue incluido en la formación titular que hizo fútbol en la previa al cotejo ante Arsenal y de esta manera fue ratificado por el técnico para disputar su primer encuentro desde el arranque. Y la apuesta salió más que bien, dado que Chancalay anotó el gol del triunfo pero además fue la figura del partido. Lo que automáticamente lo confirma para ser titular en la próxima fecha ante Estudiantes.





Una vez concluido el juego ante Arsenal, la joven promesa de 18 años y que está en el club desde los ocho destacó precisamente todo el sacrifico que realizó para disfrutar de este presente. Y también se acordó de su mamá que se tomó un avión para ir a verlo.





Sobre esta situación dijo "La verdad que estoy muy contento que pudo venir mi Mamá que desde chico me llevó a entrenar desde Viale y cuando estaba en Paraná, por eso se lo dedico a ella, a mi Papá y a toda mi familia que se lo merece".





En cuanto al gol y lo que se le cruzó por la cabeza tiró: "Como me quedó el balón le di al arco y que sea lo que Dios quiera pensé (risas).Cuando la pelota entró se me cruzaron muchas cosas por la cabeza, la familia, mis amigos, todo el sacrificio que hice luchando y viajando. Es el triunfo al esfuerzo y por eso estoy muy contento".





Respecto a lo que le dijeron sus compañeros y lo que le pide el técnico expresó: "Mis compañeros me felicitaron, los más grandes siempre me dan consejos y me cagan a pedos en la semana en el buen sentido y para ayudarme. Eduardo siempre me dice que el uno contra uno tiene que ser mio, ya que mi fuerte es la velocidad y ahí puedo hacer la diferencia".





Por último habló de este presente "Es el esfuerzo de muchos años de vida y ojala que sigan las buenas y poder disfrutar. Estuve la semana pasada entrenando con la Selección y fue una experiencia muy linda y encima después me tocó convertir y ganar el partido.La verdad que fue una semana muy linda".