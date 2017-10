Fritzler: "Banfield es importante para terminar de definirnos"

Colón goza de un gran momento en la Superliga, que lo tiene como uno de los escoltas Boca, a seis puntos. La clave está en la continuidad del proyecto futbolístico que se arrancó con Eduardo Domínguez en enero de este año y que tuvo un primer final con la clasificación para disputar la Sudamericana 2018. Luego, se fueron varios referentes del plantel y llegaron jugadores apuntados por el DT y los dirigentes, que le dieron un salto de calidad al Sabalero.





Uno de ellos es Matías Fritzler, quien llegó ante la polémica partida de Gerónimo Poblete al Metz de Francia. El Polaco fue compañero y dirigido por Domínguez en Huracán, e inmediatamente se convirtió en uno de los referentes ineludibles del equipo, que se perfila para hacer otra gran campaña.





LEER MÁS ►► La fortaleza sabalera









En el arranque del diálogo que mantuvo con los periodistas, al Polaco se lo consultó sobre si van a enfrentar (el próximo viernes 28 de octubre) a Banfield en su mejor momento y destacó: "No sé si es el mejor momento, pero es un equipo durísimo, que juega en una cancha siempre difícil, con un técnico que siempre presenta planteos complicados, difíciles de romper. Es un rival que si se pone en ventaja es difícil darlo vuelta, por lo tanto nosotros debemos llevar adelante el protagonismo para ponernos en ventaja primero".





"Son todos los partidos distintos, a pesar que nuestra manera de afrontarlos intenta ser siempre la misma, luego cada rival tiene sus características, una cancha diferente, un rival que propone otra cosa, será otra historia y nosotros tendremos que prepararnos bien", manifestó en otra parte de la charla.





Enseguida se le preguntó por la gran diferencia (seis puntos) que sacó Boca en seis fechas y opinó: "River y Boca, lógicamente, tienen más recambio y variantes, con jugadores importantes. Pero después en seis fechas es relativo, ya que hay que ver con los rivales que juega Boca, nosotros por ejemplo tuvimos rivales difíciles".





En cuanto al cambio de esquema que propuso Domínguez para enfrentar a Temperley y definió: "Me sentí bien. Jugamos con tres en el medio, con cuatro, con diferentes variantes, pero mi función en el equipo es la misma, con algunos pequeños cambios en relación al esquema".





Matías Fritzler.jpg Prensa Colón







También se refirió a las ambiciones de Colón en el campeonato y expresó: "Creo que el equipo está mentalizado en pelear hasta la última fecha, pero la convicción que uno tiene la va reforzando con los buenos resultados. El partido que viene es muy importante para terminar de definirnos y convencernos que queremos pelear arriba".





En tanto que se le preguntó por las estadísticas que lo tienen como el jugador que más quites realizó en el torneo y destacó: "No soy de mirar muchas estadísticas, pero es bueno para mí ya que es una característica de mi posición. Pero tenemos muchas cosas por mejorar y seguir haciendo, por lo que estoy con mucha tranquilidad".





La posición

En otro tramo del diálogo, habló sobre qué siente al ver a Colón segundo en el certamen y afirmó: "Es una motivación el saber que tenemos equipo para pelear contra todos, después de Boca estamos nosotros. Con esta convicción y ganas generamos una ilusión que es bueno, porque cuando no se juega por nada todo se hace más chato. Nosotros venimos a entrenar con la ilusión de ser protagonistas".













Por su pasado en Lanús, se le preguntó sobre si iba a hacer fuerzas por el Granate en el cotejo ante River por la Copa Libertadores, y tiró: "Es un partido muy atractivo el cual voy a mirar porque me encanta el fútbol. Deseo que gane el que mejor juegue al fútbol, que no pase nada raro. Si a algunos de mis excompañeros les va bien mejor aún, pero River es un equipo que me gusta mucho por lo que lo voy a mirar con disfrute".





Y por último, se refirió al desembarco de la tecnología en Sudamérica, justamente para el duelo de semifinales entre River y Lanús por la Copa y analizó: "Creo que hay que usarla como se debe, la realidad es que a veces suceden hechos que luego con la tecnología se podrían corregir. Pero siempre bien utilizada, ya que a veces se abusa un poco y se desvirtúa el juego. Pero quizás un penal, un offside mal cobrado, o una pelota que entró y el árbitro no la vio, creo que eso sí que ayuda si es bien utilizado".