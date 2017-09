Fritzler: "Este juego nos dará sus frutos"

Foto1-Colon.jpg Télam





En el inicio de la charla con Deporte 9 por LT9 (AM 1150), Fritzler comenzó haciendo referencia a la eliminación en la Copa Argentina y analizó lo que dejó el cotejo ante Huracán: "Es lo que se ve, más en este partido donde sabíamos que íbamos a jugar en una cancha que favorecería al juego de ellos, por la falta de protagonismo, de jugar de contra y con centros. Así y todo creo que tuvimos el predominio de la posesión del balón, el armado de jugadas, el juego, hasta tres cuarto cancha llegábamos con muy buen manejo de pelota y mucha facilidad. Pero tenemos que tomarlo con tranquilidad, sabemos que estamos haciendo las cosas bien pero necesitamos afinar en la última parte de la cancha para empezar a ganar los partidos que es lo que todos queremos, pero nos deja tranquilos que sabemos que tenemos los jugadores para hacerlo".





Hizo referencia, además, al penal que le dio Andrés Merlos al Globo y contó: "Fue accidental la mano de Guillermo (Ortiz) porque llegaba Clemente (Rodríguez), estábamos bien parados. Fue una jugada parecida a lo que hizo Huracán durante todo el partido, una pelota cruzada larga, para la llegada de Puseto y alguno más por el medio, pero no muchos más. Es una lástima ya que era un momento del partido donde ellos habían hecho dos cambios para cerrarlo y llegar a los penales si podían, en cambio nosotros al contrario, hicimos cambios para ir a buscarlo y tratar de ganarlo en los 90 minutos. La realidad es que el fútbol es así, se dio de esa manera y no lo pudimos empatar, fue muy parejo que se termina cerrando por un accidente".





Sobre su socio en la mitad de la cancha, y la nueva dupla que integró con Pablo Ledesma, manifestó: "Nos sentimos bien, con Pablo jugamos varios amistosos en la pretemporada y nos entendemos muy bien, es un jugador importante para el equipo, por experiencia pero más que nada por la lectura del juego que tiene, ya que nos da la pausa en los momentos de los partidos cuando la necesitamos, con mucha claridad para distribuir la pelota. En una cancha donde pocos equipos pueden manejar la pelota durante una gran cantidad de tiempo nosotros hicimos bien esa parte, solo nos faltó el resto que tengo la certeza y la confianza que aparecerá pronto, este juego que estamos haciendo nos dará frutos".





Por último, se le preguntó si ya era preocupante el momento, sentenció: "Me parecería demasiado apresurado decir que el momento no es bueno cuando si le ganamos a Arsenal el viernes tendremos cuatro puntos de seis, con un empate y un triunfo en el torneo.El traspié fue en la Copa donde no tenés revancha y la perdimos por muy poco, aunque no sé si fue justo o no".