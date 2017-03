"Fue una buena decisión venir"

Tanto insistió la dirigencia sabalera para que la operación se concrete, que finalmente Diego Vera se convirtió en refuerzo sabalero. El presidente José Vignatti siempre apostó por el uruguayo y es por eso que desde su asunción al mando del club se puso como objetivo traer a Viruta. No pudo hacerlo en el mercado de pases anterior, por distintas circunstancias, pero en este nuevamente fue a la carga y cumplió con su cometido.





La entidad rojinegra hizo un esfuerzo más que importante, abonándole a Independiente la suma de 15.000.000 de pesos para adquirir la ficha del delantero. El delantero oriental arribó a Santa Fe el lunes 27 de febrero y de esta manera está cumpliendo su segunda semana de trabajo con el plantel. Si el torneo hubiera arrancado el fin de semana pasado, estaba definido que Vera vaya al banco, pero con el retraso no habría que descartar que ante Olimpo sea elemento titular.

En las últimas horas y en charla con TyC Sports, el uruguayo habló precisamente de los motivos que lo llevaron a inclinarse por jugar en Colón y también de su alejamiento de Independiente.

"La llegada de Gigliotti no me impedía seguir en Independiente, la decisión la tomé yo por cómo se daba el día a día. Por suerte se dio esta chance de Colón y decidí venir acá más allá de otras propuestas que tenía. Lo fundamental fue el interés que mostró Colón por mí y además no era la primera vez que me venía a buscar, por lo cual puse bastantes cosas en la balanza y me incliné por venir a Colón con muchas ganas", expresó el oriental.





Respecto a lo que vivió últimamente en el Rojo, indicó: "No me sentía cómodo con el técnico (Ariel Holan) pero con la gente y con los dirigentes no tuve ningún problema y era muy entendible la impaciencia de los hinchas porque el equipo no logró los objetivos que todos pretendíamos".





Respecto a lo que fue hablando con Eduardo Domínguez para que el DT lo convenza de ir a Colón contó: "Ya habíamos hablado de la manera en que pretende que juegue su equipo; el presidente (Vignatti) era la segunda vez que me llamaba y mi situación en ese momento me hizo decidir por Colón, que es un equipo que últimamente trata de hacer las cosas bien, acomodarse deportivamente y cuenta con un buen técnico, del cual colegas que lo tuvieron me hablaron muy bien. Antes de venir estuve averiguando referencias del cuerpo técnico y del plantel y creo que tomé una buena decisión".

En cuanto al extenso parate del fútbol opinó: "Espero que arranque de una buena vez, estamos todos ansiosos de hacer lo que más nos gusta, que es jugar los fines de semana por los tres puntos y con hinchas. No es lo mismo jugar los amistosos, por lo cual espero que en estas horas se resuelva la situación y podamos jugar".





Consultado por la buena aparición que significó Nicolás Leguizamón dijo: "Compartí pocos entrenamientos con él y encima ahora venía trabajando diferenciado. Pero me hablaron muy bien y tiene un buen futuro. Además ayudó al equipo y hay que rodearlo bien para potenciarlo".





Por último, habló sobre la racha de los últimos partidos en donde no pudo marcar: "Cuando tenés una chance de gol no hay excusas, tenés que meterla. En este último tiempo no quiso entrar pero hay que seguir entrenando y tener autocrítica y trabajar para que el momento llegue y no tengo dudas de que será ahora en Colón".