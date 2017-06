Gerónimo Poblete podría tener un reemplazante de lujo ante River

Colón cerrará su participación en este torneo el próximo domingo, desde las 20, en el Brigadier López, cuando enfrente a River, sabiendo que ya logró la clasificación a la Copa Sudamericana. De todas maneras, en el cuerpo técnico valoraron que se trata de una nueva final, ya que la idea es sobrepasar los 50 puntos. Es así como trabajó este viernes por la tarde en el predio Ciudad Fútbol , donde el entrenador, Eduardo Domínguez , ya piensa en quiénes serán los once titulares.





En cuanto a esto, el regreso de Clemente Rodríguez parece cantado en el lateral izquierdo en lugar de Lucas Ceballos, tras cumplir la fecha de suspensión. Después, se especula con que Nicolás Leguizamón vaya de arranque en ofensiva, a sabiendas de lo importante que fue su aporte en el partido contra Racing. Para ello, debe dejar el 4-2-3-1 por el 4-4-2, teniendo que salir Iván Torres, Facundo Pereyra o Gerónimo Poblete.









Precisamente el volante mendocino no podrá jugar por el esguince de tobillo que no le permitió completar el duelo contra la Academia y, así, se perderá el último partido con la camiseta de Colón, ya que el 30 de junio quedará libre, pese a que el jugador quería estar. Entonces cuando el panorama parecía aclararse, el DT comenzó también manejar una opción que hace tiempo quiere implementar: Pablo Ledesma. Vale recordar que el cordobés ya trabaja a la par del resto y, si bien puede que no esté al ciento por ciento desde lo físico, no sería descabellado verlo entre los titulares.





Dentro de lo hipotético, si va Ledesma, Leguizamón esperaría nuevamente en el banco, a menos que salga del equipo Torres, que Facundo Pereyra se corra a la derecha y que Christian Bernardi se desempeñe por la izquierda. Si Ledesma va al banco, surgen otros posibles movimientos; hasta el mismo paraguayo Torres pondría hacer dupla con Adrián Bastía en el medio, ya que en varios pasajes lo hizo en este torneo. Las variables son muchas, pero lo único que parece estar bien en clara es la defensa, junto con el arquero.





A dos días del partido, es complejo dar a conocer un equipo, ya que Domínguez tiene algunas dudas y porque piensa seriamente en mandar al campo a Pablo Ledesma. El plantel volverá a entrenar este sábado y se espera que ahí sí el conductor sabalero le de un corte definitivo a esta historia.