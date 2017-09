Gerónimo Poblete: "Vignatti es un mentiroso"

En el inicio de la charlas se le preguntó sobre cómo le cayeron las declaraciones de Vignatti, a lo que respondió: "Es cierto que Vignatti habló y no lo hizo bien de mí, es cierto que nos juntamos 10 o 15 veces, durante mucho tiempo para llegar a un acuerdo para renovar mi contrato, pero por distintas circunstancias no pudimos llegar a buen puerto".









Sobre la frase que empleó el titular sabalero sobre que no le importaba el club, dijo: "Vignatti es un mentiroso, no tiene lógica lo que dijo, nunca hablé mal de la gente o sobre lo que dijo que a mi me chupaba un huevo. La gente siempre fue respetuosa conmigo y yo siempre estuve bien con la gente, estoy agradecido por el apoyo que le dio al equipo en las buenas y en las malas, no solo a mí. No tiene lógica lo que dice, no me sorprendió del todo porque lo fui conociendo durante las reuniones y me di cuenta que no es una gran persona".





En cuanto a porqué no renovó su contrato con Colón, explicó: "Empezaron a pasar los meses, la idea era que me pueda ir pero con una venta. Empezó en junio, julio y agosto del año pasado, que ellos pensaban que me quedaban dos o tres años de contrato. Mi representante les acercó una oferta del Leganés de España y le dijeron que era intransferible, ya que estábamos peleando la permanencia con Paolo Montero. Con mi representante le dijimos que nos quedaba un año de contrato, que sino íbamos a tener que renovar contrato porque me quedaba poco tiempo. La idea en aquel entonces era que me pueda ir a España".





Y contó: "Yo tenía ganas de crecer futbolísticamente, por lo que las chances de ir a España era muy importante porque era un equipo de Primera División, que recién ascendía y que me guardaban el cupo de extranjero para que vaya. Vignatti no le atendía el teléfono a mi representante, por lo que viajó a verlo a Santa Fe y le dijo que era intransferible y se empezó a hablar de la renovación del contrato. Ellos decían que tenía dos años de contrato porque Ariotti me había renovado el contrato, cuestión que no era así".





También se lo consultó sobre por qué no habló con los medios para contar su situación y acotó: "El tema es que hablo cuando quiero y no cuando los periodistas quieren que hable. Se empezó a decir que no iba a jugar más. Dejé de hablar en octubre, no es que hace un año y medio que no hablo. Pasaban las reuniones, no se renovaba por lo que me daba bronca. Ellos decían después de cada reunión «no se llegó a un acuerdo con Poblete». Pero no explicaban cuál era el acuerdo, ellos inventaban un contrato que luego el órgano fiduciario no lo aceptaba. Salía de la reunión y ellos le avisaban al periodismo que no quería renovar, y el problema era otro".





Mientras que luego, apuntó: "Escuché que Vignatti dijo que mi representante le firmó un papel o le prometió 600.000 dólares. Eso es mentira de Vignatti. Miente, inventa. Inventó que Paolo Montero se robó una computadora. ¿Ustedes creen que a Paolo Montero le hará falta una computadora? Yo no me escapé, jugué hasta el último partido. Me lesioné ante Racing e inventaron que no quería jugar más, pero no me escapé, estuve hasta el 30 de junio en Santa Fe".





poblete.jpg











No se guardó nada

Poblete siguió haciendo su descargo de la siguiente manera: "En Santa Fe tengo muchos amigos y me valoran. A último momento me sentía mal, el que me conoce sabe cómo soy y me valora, lástima que la dirigencia no me valoró. Cuando dejaron libre a Marcos Fernández, Comachi, Jourdan, Curuchet y Saín no vi tanto quilombo. O cuando echó a Verón a Lucas Comachi, Casado y varios chicos más. No se si sabían que los echó del club, sino pregúntenle desde cuando no los dejan entrenar normalmente".





Luego, habló en nombre de los jugadores surgidos de las inferiores del club y dijo: "Siempre se valora más a los jugadores que vienen de afuera, por algo cuando a los pibes les sale algo se quieren ir. A varios chicos nos dejaron sin lugar y a otros los echaron. Los exjugadores de Colón y sabían de mi situación contractual, me decían si tenés que irte andate. Me decían cuidate de Vignatti, yo estaba sorprendido. Me pedía en mi contrato de renovación el 15% de mi venta. ¿Cómo le vas a dar el 15% de tu venta si te lo ganaste vos? Además, le pedían la exclusividad de venta, que la tiene que tener mi representante".





Posteriormente se le preguntó si Colón tiene alguna deuda con él y contestó: "Todavía me deben algunos meses, pero no quiero hablar de eso".





Poblete.jpg Prensa Colón







Y siguió contando sobre los detalles por los cuales no firmó un nuevo vínculo con el club: "Hubo muchas circunstancias que embarraron todo, en agosto, septiembre, en las primeras reuniones, se levantaba y se iba, nos faltó el respeto muchas veces. No salí a hablar porque sino me sacaban del plantel y era algo que lo sabían todos. Gracias a Dios tenía un entrenador como Eduardo Domínguez que me bancó, gracias a él jugué hasta el final".





En el final de la charla, tuvo palabras para la hinchada y dijo: "Colón tiene una gran hinchada y es lo que es por la gente. No sé si volveré a Colón porque recién hace dos meses que me fui. Ahora disfruto de este presente en Francia, pero siempre voy a estar agradecido a Colón y a la gente, pero a Colón institución, no dirigencial, ya que ninguna me valoró".