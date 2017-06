Iván Torres: "Siempre dije que me gustaría seguir en Colón"

"En realidad, no sé si me pondría como titular. Solo entiendo que se hizo un gran campeonato y a parte llegamos al objetivo que queríamos, que era entrar a una copa. La imagen que dejó el equipo es realmente valorable, hicimos muy buenos partidos y esperemos cerrar el torneo de la mejor manera el domingo ante nuestra gente". Así tomó el paraguayo Iván Arturo Torres esta recta final, de cara al choque de este domingo ante River, en lo que será el último partido de Colón en el torneo y en casa.





Llegó de la mano de Paolo Montero y, pese a que al principio le costó adaptarse, paulatinamente fue haciéndose un lugar por la banda izquierda. Una de sus virtudes demostró ser su pegada y eso quedó claro con uno golazo a Vélez desde más de 25 metros, por citar un ejemplo. Con Eduardo Domínguez también fue un valor importante y es así como cierra el torneo con el equipo clasificado a la Copa Sudamericana.





En ese sentido, el guaraní concluye si vínculo con la institución a fin de mes y, para concretar su continuidad, la opción del pase está valuada en 1.000.000 de dólares. Una cifra alta y que no estaría al alcance del Sabalero. La otra posibilidad es gestionar un nuevo préstamo, pero habrá que analizar también si Domínguez pedirá que se quede.









"Con respecto a lo contractual, tengo firmado hasta el 30 (de junio). El domingo es el último partido y, si me toca estar, trataré de dar lo mejor. Solo pienso en eso ahora. La vez que me tocó jugar, más allá de algunas lógicas malas actuaciones, siempre busqué dar mi mayor esfuerzo. Una vez terminado todo veré si me quedó o me voy. Eso ya escapa de mis manos", destacó el zurdo.





"No hablé con nadie todavía. Calculo que se comunicarán con mi representante, porque quiero estar un poco desligado del tema, es que no depende solo de mí. Se tiene que llegar a un acuerdo entre clubes (Colón y Olimpia). Hasta el día que me toque estar en Santa Fe, daré el máximo. Así que disfrutando de estos días acá", agregó.





Pero no fue solo eso, sino que también, admitió: "Siempre dije que me gustaría seguir. Creo que tuvimos un gran año y estoy muy agradecido de haber formado parte de este plantel y de este cuerpo técnico también. Aprendí mucho. Sin dudas que uno se encariña con la gente y con el club".





Seguidamente, habló del partido contra convulsionado Millonario: "Es un partido lindo para jugarlo. Por es River y es en nuestra cancha. Lo único que quiero es jugar, pero es el técnico el que decidirá. Sabemos lo que pasó en River en estos días y desde ya es un bajón. Uno se pone en el lugar de los jugadores y es muy difícil. Igualmente sabemos que es un club importante y por eso todos queremos jugar y ganar este partido. Queremos darle una alegría más a nuestra gente".