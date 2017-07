La dificultad que se le presenta a Colón para jugar por Copa Santa Fe

Colón se presentará en los octavos de final de la Copa Santa Fe 2017 este sábado, a las 15.30, frente a 9 de Julio de Rafaela, equipo que milita en el Federal B. Es así como no solo existen expectativas desde el lado sabalero, sino también de los que serán visitantes, que están ante una posibilidad única y quizás irrepetible, con lo cual las ganas por acceder a la siguiente instancia sale por los poros.





Si bien es cierto que hasta el momento no hubo una práctica formal de fútbol, Eduardo Domínguez ya va pensando en el equipo que pondrá en el estadio Brigadier López. Por ahora no hay detalles ni atisbos de cuál es la idea, pero la realidad es que no la tiene nada fácil, ya que para dicho cotejo no podrá contar con varios futbolistas.









¿Cómo es esto? A raíz de que la jueza que lleva adelante el concurso de Salvataje Deportivo de Colón, Ana Rosa Álvarez, está en feria judicial y, por lo tanto, los nuevos contratos aún no están habilitados. Ellos son los cuatro refuerzos, el arquero Gonzalo Marinelli, el lateral derecho Gustavo Toledo, el volante central Matías Fritzler y el extremo izquierdo Marcelo Estigarribia, pero también están aquellos que renovaron, como Lucas Ceballos, Adrián Bastía y Guillermo Ortiz, por el que el sabalero adquirió el 50% de su pase.





Existen algunas incógnitas respecto a Ignacio Chicco y Cristian Guanca que, si bien regresan de otros clubes, como ya tendrían un vínculo, no estarían dentro de los inhabilitados, aunque tampoco se puede dar por sentado esto. Así y todo, vale destacar que, igualmente, muchos de estos nombres era casi seguro que no estarían, más que nada porque recién se está en la segunda semana de pretemporada.





Colón.jpg UNO Santa Fe



Por consiguiente, se caía de maduro que habría un mix, pero ahora todo indicaría que habría también algunos juveniles. Otro de los que están descartados es Germán Conti, desgarrado. Con este panorama, es complejo hacer una presunción de cuál puede ser el equipo. Se pueden nombrar posibilidades de jugar a los defensores Facundo Garcés y Emanuel Olivera, haciendo la salvedad de que no se sabe a ciencia a cierta quiénes pueden ser los laterales; en el medio a Pablo Ledesma, Christian Bernardi, Tomás Chancalay y Juan Bauza ; y arriba es donde no habría tantos problemas, ya que dispone de Ismael Blanco, Tomás Sandoval, Nicolás Blanco y Diego Vera, pero este último quizás no sea mandado a la cancha.









Quedan algunos días por delante todavía para ir teniendo más detalles, máxime si se tiene en cuenta que el jueves habría una práctica donde Domínguez quizás le empiece a dar forma a la cuestión. Lo que sí, el panorama asoma por lo menos como complejo.