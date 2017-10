La drástica determinación de Colón sobre la venta de Lucas Alario

colon1.jpg

colon2.jpg

La dirigencia de Colón no quiere perder más tiempo y va a fondo. Este lunes presentó en la AFA una nota donde exige a Bayer Leverkusen recibir el pago correspondiente a la transferencia de Lucas Alario a la institución alemana.Se sabe que después de cristalizar la operación, el club santafesino jamás pudo percibir el monto convenido, incluso con aquella promesa de devolver una parte a los teutones.Pasaron los días, ese dinero que llegó a una cuenta de AFA no pudo ser utilizado, fundamentalmente porque River pateó la pelota para adelante y resolvió embarrar la cancha luego de quedarse sin el delantero.Ahora es Colón el que presiona a Bayer Leverkusen, con la amenaza que si en cinco días no recibe el dinero acordado, no respetará el acuerdo primario de devolver la parte de la operación que antes estaba estipulada.