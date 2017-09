La dupla de ataque por ahora no se consolida

En el debut ante Rosario Central los puntas titulares fueron Diego Vera y Nicolás Leguizamón, el primero de ellos completó los 90' en tanto que el restante fue reemplazado a los 24' del segundo tiempo para el ingreso de Tomás Chancalay. Ese día el gol lo convirtió Tomás Sandoval a los 42' de la segunda etapa, segundos después de haber pisado el campo de juego.





En el cotejo siguiente por la Copa Argentina ante Huracán, arrancaron como titulares Leguizamón y Sandoval, pero a los 15' de la segunda etapa ingresó Viruta para suplantar a Sandoval, que luego no jugó más dado que quedó fuera del banco en los dos partidos siguientes por la Superliga.





De esta manera, para el choque ante Arsenal, Chancalay jugó su primer partido como titular y además marcó el gol del triunfo. Su compañero de ataque fue Vera quien salió a los 35' de la segunda etapa para el ingreso de Adrián Bastía.





Mientras que en el último encuentro ante Estudiantes, los delanteros fueron Chancalay y Leguizamón, habida cuenta que el punta charrúa estaba afectado por un cuadro gastrointestinal. En consecuencia, para el choque ante Defensa y Justicia es factible que vuelva Vera y habrá que ver quien lo acompaña.





Llamativamente Domínguez no tuvo en cuenta a Sandoval en los últimos dos compromisos, después del gol ante Central fue titular con Huracán y no volvió a sumar minutos, de hecho en el compromiso ante el Pincha el DT conformó un banco de relevos sin delanteros.





En este mercado de pases no llegó ningún delantero, ya que la prioridad era Lucas Albertengo pero por cuestiones económicas no hubo acuerdo. De este modo, el plantel cuenta con Vera como único punta de experiencia y después los jóvenes del club como Leguizamón, Sandoval y Chancalay, pero está claro que la responsabilidad no puede recaer en ellos y es por eso que hoy Colón está sintiendo en estos primeros partidos la falta de recambio en la ofensiva.

































El arquero no se discute, la defensa está consolidada y la viene repitiendo, en la mitad de la cancha hizo algunos cambios, pero la delantera es el principal motivo de preocupación y por ese motivo el entrenador Eduardo Domínguez nunca repitió la dupla ofensiva en los cuatro partidos oficiales (tres por la Superliga y uno por la Copa Argentina).