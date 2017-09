La lluvia complicó la planificación

Este miércoles el cuerpo técnico tenía previsto comenzar a trabajar en lo táctico y en lo futbolístico con miras al sábado, pero la abundante lluvia que cayó en las últimas horas hizo que el plantel modificara el escenario de entrenamiento y del predio se pasó al gimnasio Roque Otrino en donde obviamente la práctica fue mucho más liviana a la que estaba prevista.





De esta manera, habrá que aguardar a este jueves para conocer el equipo que juegue ante el Ciclón, aunque en ese sentido el mayor interrogante está dado en la presencia o no de Clemente Rodríguez quien se retiró lesionado en el partido ante Defensa y Justicia y presenta una contractura en el aductor izquierdo.









Por su parte, hay que esperar para saber si Nicolás Leguizamón continúa dentro de los 11 o si está la chance para que Diego Vera esté desde el arranque. Por lo demás, da la sensación que el panorama está bastante claro y que el mediocampo será el mismo. En consecuencia podría existir una variante en defensa si Clemente no se recupera y esperar en ataque si hay un cambio táctico.





Esas dudas comenzarán a disiparse este jueves cuando el plantel entrene por la mañana en el predio y si el tiempo lo permite Domínguez disponga de los primeros minutos de fútbol de la semana.

Colón visitará a San Lorenzo el sábado desde las 14.05 con el arbitraje de Fernando Espinoza y para ese cotejo se sabe que Eduardo Domínguez no podrá contar con Facundo Silva quien padece un esguince moderado del ligamento lateral interno de su rodilla izquierda. Si bien el ex-Godoy Cruz no es titular se trata de una pieza de recambio importante que el DT no tendrá a mano por un tiempo, dado que la recuperación demandará entre 30 y 45 días.