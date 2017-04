La nueva barrera de exigencia de Domínguez

El presente de Colón marcha viento en popa y, casi sin pensarlo, se metió en la pelea de arriba con un arranque de 2017 esplendoroso. Esto tiene que ver con que la idea era sumar para escaparle definitivamente al descenso, pero de golpe y porrazo se metió en la zona de copas, con la Libertadores muy cerca en el horizonte.









Es así como su entrenador, Eduardo Domínguez, que pregona el culto del paso a paso como Mostaza Merlo, reconoce que trata de aislarse de la euforia para enfocarse solo en lo objetivo: ganar. Y ahora se viene un castigado Tigre , el próximo lunes, a las 21.15: "Cuando finaliza el partido solo se disfrutar esa noche (cuando se suma de a tres), porque al día siguiente ya pensamos en el próximo partido, de cómo planificar la semana y en hacer hincapié en las situaciones a mejorar y acrecentar lo bueno que se está haciendo", destacó.









"Colón es un equipo práctico. Lo están demostrando los muchachos partido a partido. Se van amoldando a las necesidades del partido y estamos siendo efectivos. Después, también logramos resolver todo de buena manera. A algunos les gustará más y a otros menos, pero en líneas generales hasta ahora Colón fue más que sus rivales", apuntaló.









El DT sabe que ahora se le viene un rival golpeado, pero no por eso lo subestima: "Tiene una propuesta distinta a la que venía teniendo. No lo está logrando con resultados, pero es interesante la idea de Facundo (Sava). De todas maneras, no es de ahora sino que lo hizo en toda su carrera. Sabemos que será muy difícil y que dependerá de nosotros poder encontrar la manera de resolver el partido".









"No tenemos la varita mágica todavía, entonces no sabemos cómo vendrá a jugar Tigre. Sí entendemos las posibilidades que tiene y creemos cómo se plantará, pero después se verá en el campo de juego. Si viene con la propuesta de presionar alto, sabemos cómo debemos afrontar ese tipo de idea y resolverlo", agregó.









Lejos de los sensacionalismos, Domínguez fue claro en destacar que el fútbol argentino por algo es tan parejo: "Todos nos estudiamos entre todos y qué pretende cada uno. Así que seguirá todo de la misma manera. Lo que si está claro es que será cada vez más difícil y por eso dependerá de nosotros en creer que podemos ser capaces de sostenerlo".









Respecto de la racha triunfal, dijo: "Hay que aprovecharla y trabajar más, porque el rival tendrá más ansias de cortarnos la racha positiva. Entonces insisto en decir que dependerá de nosotros cruzar esa barrera de exigencia para ser mejores".









También habló de quiénes serían los once, pero no lo confirmó: "Estamos viendo las distintas posibilidades. Seguimos en plena construcción del equipo. Nos estamos conociendo y nos están acompañando los resultados. Estamos en la búsqueda de ser mejores. Siempre Nico (Silva) está en consideración. Se lo ve mejor y menos molesto, pero veremos mañana (por este viernes) a ver cómo responde".