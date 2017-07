La oferta que viene desde Rusia: más de 90.000.000 de pesos por Conti

La salida de Germán Conti parece ser inminente. Si bien es cierto que aún no llegó al club una oferta, estaría al caer, más que nada acercada por el entorno del jugador. En este sentido, continúa entrenando con el plantel, además de estarse recuperando de un desagarro que sufrió en el inicio de la pretemporada, pero casi mentalizado en armar las valijas en busca de un nuevo horizonte.





Pese a que el cuerpo técnico lo tiene en cuenta, casi que dan por sentado –aunque no lo admitan abiertamente– que no podrán contarlo para el semestre que viene y, de tal manera, ya estarían buscándole un reemplazante a su altura. En el último cotejo como local, el zaguero había dado pistas de lo que se vendría, que era su partida del Sabalero, ya que saludó al público con mucha emoción. Esa fue la primera pista; después apareció un supuesto interés de Olympiacos de Grecia, pero no prosperó, ya que el jugador declinó dicha posibilidad.









Quizás, porque no lo seducía ese fútbol y a raíz de que entendía que estaba al caer otra opción mejor. Al parecer, el destino le dio la derecha y es inminente que un equipo de Rusia oferte una suma suculenta de euros. Las versiones extraoficiales indican que esto se daría el próximo lunes y serían aproximadamente 4.500.000 de la moneda europea.





El poderoso sería Zenit, quien anda con la billetera para todos lados en pos de reforzarse y ser protagonista en el máximo nivel del fútbol. Ya se llevó a los argentinos Sebastián Driussi de River en 15.000.000 de euros y al volante Leandro Paredes de Roma en más de 20.000.000. Toneladas de dinero que denotan la capacidad económica que existe en Rusia.