La Reserva de Colón atendió a Arsenal a domicilio

Colón derrotó este lunes a Arsenal de Sarandí por 2-1, en la cancha auxiliar Nº1 del estadio Julio Humberto Grondona. Ryduan Palermo puso en ventaja al conjunto del Viaducto, mientras que Patricio Zerda, en contra, y Lucio Culler, de penal, lo dieron vuelta para el conjunto santafesino.





Según informó el sitio arsenaldesarandiweb.com.ar, el primer tiempo encontró a un Arsenal mejor que Colón en cuanto la agresividad. En juego ninguno mostró mucho, debido a que se abusó del pelotazo, pero justamente por esta vía fue que el local llegó al gol: un gran centro del debutante Patricio Zerda desde la derecha conectó a la perfección el cabezazo de Ryduan Palermo para abrir el marcador a los 19 minutos.





LEER MÁS ►► Colón arranca la semana con dos buenas noticias





Ya en el complemento, la visita salió decididamente a buscar el empate, y rápidamente, a los 7 minutos, Brian Galván entró al área, lanzó el buscapié, Zerda se la llevó por delante y más no pudo hacer. El debutante se fue con una asistencia y gol en propia meta. 13 minutos después, Alejandro Rivero derribó dentro del área al recién ingresado Malimberni y el árbitro del juego no lo dudó: penal para Colón. Lucio Culler se hizo cargo de la ejecución y no falló. A partir de allí, la visita jugó con los nervios del Arse y no lo dejó atravesar su área. Fue 2-1 la victoria del conjunto de Marcelo Goux, que sumó sus primeros puntos en el campeonato.





LEER MÁS ►► El Bayer Leverkusen le dedicó un curioso tuit a Colón









SÍNTESIS:

ARSENAL: Rivero; Zerda, Carabajal, Ibaceta, Enriques; Gómez, Godoy, Coyette, Necul; Lomónaco y Palermo. DT: Darío Espínola.

Suplentes: Soppeno, R. Bella, Muscia, Antilef, Schmidt, Gorgol y Sosa.

COLÓN: 1- Aylagas; 2- Garcés, 3- Quiroz, 4- Molina, 5- Medrano, 6- Baranosky, 7- Galván, 8- Moschión, 9- Culler, 10- Rurak, 11- Hernández. DT: Marcelo Goux.

Suplentes: 12- Hass, 13- Miguel, 14- D. González, 15- Vigo, 16- Fleitas, 17- Malimberni, 18- N. González.

Goles: 19' PT Palermo (ARS); 7' ST Zerda -en contra- (COL); 21' ST Culler -de penal- (COL).

Cambios: 32' PT Gorgol por Necul (ARS); 0' ST Sosa por Enriques (ARS); 18' ST Malimberni por Hernandez (COL); 22' ST Schmidt por Godoy (ARS); 33' ST Vigo por Rurak (COL);

Amonestados: 9' ST Lomónaco (ARS); 20' ST Rivero (ARS); 32' ST Gómez (ARS).

Árbitro: Catrián Peralta.

Cancha: Auxiliar N° 1 del Estadio Julio Humberto Grondona.