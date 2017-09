Los hinchas sabaleros sorprendieron con su postura

El libro de pases ya cerró en la Argentina y solo queda una semana más para aquellos equipos que pretendan sumar a un jugador libre. En este sentido, Colón anotó a Lucas Albertengo, pero no se llegó a un acuerdo. Se le hizo una oferta a Independiente , dueño de su pase, que no convenció y a su vez, el propio jugador se plantó en no aceptar la opción.





Por lo que se pudo saber, no es que no quiso sumarse a Colón sino que no quería irse del Rojo para poder pelear un puesto, habida cuenta de que está un poco relegado en la consideración del entrenador, Ariel Holan. En su momento, esta tratativa se aceleró por el interés que había también de San Lorenzo por el atacante rojinegro, Diego Vera.





En caso de que prosperara, desde la comisión directiva quisieron escudarse por las dudas que se fuera. Pero no se dio ni una cosa ni la otra. Lo que sí estaba claro es que ambas negociaciones eran viables. El Ciclón acercó una propuesta para llevarse al delantero charrúa, pero desde Colón manifestaron que era insuficiente y todo se fue enfriando rápidamente.





Por lo pronto, estaba cantado que de igual modo el conductor, Eduardo Domínguez , no quería saber nada con que Vera se vaya. La única forma era que el Cuervo pusiera sobre la mesa una suculenta suma, que lógicamente no llegó. Pero cuando estaba abierto todo este abanico, UNO Santa Fe puso de manifiesto una encuesta respecto a eso y los resultados fueron contundentes.





En un 48,51% los simpatizantes sabaleros veían con buenos ojos negociar a Vera, hoy jugador titular, contra el 36,01% que se opuso. Mientras que hubo un 15,48% que apuntaló que debía irse solo si llegaba Albertengo. Para muchos es una sumatoria sorpresiva y para otros no tanto, pero está claro que, pese a los números, el mercado no dejó lugar a concreciones y Viruta sigue en Colón.