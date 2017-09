Los soldados que eligió Eduardo Domínguez para concentrar

Después del entrenamiento de este jueves en el predio Ciudad Fútbol, el entrenador de Colón Eduardo Domínguez , no confirmó el equipo, pero si elevó la lista de concentrados para el choque de este sábado, a las 14.05 y con arbitraje de Fernando Espinoza, ante San Lorenzo, que tendrá como entrenador a un viejo conocido, Claudio Biaggio.Son 20 los designados, con lo cual quedarán dos al margen. El dato relevante es que no viajará Clemente Rodríguez, quien no se recuperó de una molestia física, y el que aparecerá, por lo menos en la previa, es el delantero Tomá Sandoval, que en los últimos encuentros no había sido tenido en cuenta.Después del entrenamiento de este viernes por la mañana, el plantel emprenderá el viaje en avión con destino a Capital Federal, a partir de las 14.