"Me quedo con lo bueno y con lo malo que hizo el equipo"

Luego del triunfo ante Temperley, en la habitual conferencia de prensa Eduardo Domínguez realizó un análisis de lo que fue el partido y como es su costumbre se lo notó sereno, reflexivo y lejos de las frases que sirven para titular. Resaltó algunas cuestiones positivas y enumeró defectos.





Respecto a las cuestiones que no se hicieron bien indicó: "En el segundo tiempo no entramos como debíamos hacerlo y Temperley nos generó algunas situaciones, más por errores nuestros que debemos corregir. No tuvimos el control de la pelota, que no quiere decir que no teníamos el control del partido, salimos bien de contra pero no pudimos reflejarlo en la red".





Embed







A la hora de consultarlo por el balance final expresó: "Me quedo con todo, con lo bueno y con lo malo, por algo siempre el equipo está en una posición expectante en la tabla y por eso me quedó con la totalidad de lo que fueron los 90'. Era un partido que no se nos podía escapar, por como se había dado. En el entretiempo les dije a los jugadores que lo bueno que habíamos hecho hasta ese momento juegue a favor y no en contra. Hicimos hincapié en insistir, creyendo que el gol iba a venir".