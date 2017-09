Sánchez: "Ojalá algún día pueda cumplir ese deseo de volver a Colón"

Facundo Sánchez es uno de los tantos jugadores surgidos en las inferiores de Colón que llegó a Primera pero no pudo hacer pie en el club. Debió buscar otros horizontes y ahora viste la camiseta de Estudiantes, siendo pieza titular en el esquema de Matosas.





El defensor del Pincha charló en el programa Pisando el área (FM La Red 96.7) y dio sus impresiones de lo que se viene este viernes: "Sabemos que no va a ser un partido fácil, más allá de todo a nosotros nos están faltando un par de cosas para pulir, en los partidos pasados ya nos vienen faltando con un técnico nuevo, tuvimos recambio de compañeros estamos buscando afianzar esa idea, Colón sabemos que tiene un gran equipo pero trabajaremos lo nuestro".





El oriundo de Sa Pereira, que debutó con el rojinegro en 2009 de la mano de Antonio Mohamed, recordó aquella época en la entidad del barrio Centenario: "Siempre es lindo volver hice todas las inferiores y uno le guarda cariño al club, ya hace varios que estoy fuera de la ciudad, siempre trato de seguir al equipo, ahora no me quedan muchos conocidos dentro del plantel, en lo personal quedó esa espinita de no poder haber jugado tanto, afianzarme un poco más, por suerte recalé en otro lugar para empezar a remarla de abajo, los últimos 6 meses en Colón no jugué cuando llegó Gamboa, fueron 6 meses difíciles pero bajé un escalón para ir a Defensa en la B Nacional y luego armé mi camino, ojalá algún día pueda cumplir ese deseo de volver a Colón".





En su afán por rememorar sus comienzos en el fútbol, Sánchez se atrevió a expresar: "En Reserva empece a jugar desde muy chico, en ese momento Colón llevaba muchos jugadores de nombre y salvo Bertoglio y no se alguno más tuvo continuidad, a los otros nos costó, el último tiempo había firmado 3 años de contrato a los 19 y justo cuando llega Gamboa me quedaban 6 meses y me quería ir, no me hablaron para renovar, entonces quedé con el pase en mi poder".





Sánchez se mostró en Primera como un volante por derecha pero de un tiempo a esta parte reconoció que se asentó sobre la misma banda pero como defensor. En este sentido, apuntó: "En el último tiempo desde que llegué a Estudiantes me acostumbraron a jugar de 4, en Defensa y Tigre jugué de 8, ahora le fui agarrando la mano al puesto, está bueno tener variantes en esa posición".





En la parte final, cuando lo consultaron respecto al presente con Estudiantes desde la llegada de Matosas, el exjugador de Colón disparó: "Hicimos hincapié en lo que nosotros creemos que nos falta, un poco más de manejar los tiempos, tener más tenencia y un par de cosas que nos faltaron, nos vamos a encontrar con un rival donde los laterales se sueltan, tiene gente Colón de buen pie, sabemos que va a ser un partido parejo y creo que el que menos errores cometa se lo va a llevar".