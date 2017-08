Sandoval, cumplidor: "Me dijeron entrá para hacer el gol"

El partido se moría, Colón estaba abajo en el marcador frente a Rosario Central pero Eduardo Domínguez decidió mandarlo a la cancha a los 41' del complemento. El pibe corrió porque había una pelota detenida en favor de los rojinegros y allí estaba Sandoval, para tener esa posibilidad que no desaprovechó para batir al Ruso Rodríguez.





"Me dijeron entrá para hacer el gol y por suerte la pude empujar. Como siempre no te quedan muchas pelotas y por suerte se me dio", dijo Tomy una vez finalizado el partido.





El delantero es consciente que "metimos en toda la cancha siempre, intentamos jugar, si no se puede hay que meter y lo hicimos".





Embed #SuperligaxFOX | La palabra de Sandoval, tras marcar el gol de @ColonOficial: "Me quedó una y la pude meter". pic.twitter.com/EHFBk4StHB — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 26 de agosto de 2017







Su corta trayectoria la está viviendo a mil. Con sensaciones lindas de momentos importantes que jamás olvidará. Nuevamente Tomás Sandoval se lleva a casa un gol que recordará por mucho tiempo.