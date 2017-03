"Se puede aspirar a más"

Como es habitual cada jueves luego de la práctica matutina, Eduardo Domínguez charló con la prensa y allí analizó lo que será el partido de este sábado ante Belgrano y también habló claro está del buen momento que atraviesa el equipo sabalero, luego de lo que fueron los dos triunfos ante Unión y Lanús.





Si bien en la práctica de fútbol que se desarrolló el miércoles en el predio, el entrenador dispuso el ingreso de Nicolás Silva en lugar de Nicolás Leguizamón, además de cambiar el esquema de un 4-4-2 a un 4- 2-3-1, la realidad indica que el DT aún no confirmó la alineación titular y recién lo hará este viernes luego de la última práctica y previo al viaje en micro rumbo a Córdoba.





En cuanto al momento que atraviesa el equipo, sostuvo: "Sabemos que tenemos que mejorar. Estamos buscando variantes dentro de un mismo esquema o solo de nombres para progresar. Tenemos que aprender a manejar el trámite cuando tenemos la pelota para atacar mejor y tener situaciones más claras. Uno muchas veces analiza en base a los jugadores que tiene qué se gana si se tiene más volumen de juego, si las situaciones de riesgo las tenemos. Entonces queremos mejorar otras cosas y no solo eso".

En relación a lo que puede ser el ingreso de Silva en lugar de Leguizamón, indicó: "Uno tiene más dinámica y el otro profundidad. Esa es la diferencia, solo eso. Sabemos las necesidades que tiene Belgrano y entonces buscaremos aprovechar sus fallas y hacer explotar nuestra virtudes".





Como no podía ser de otra manera, el entrenador analizó lo que puede llegar a brindar su rival dentro del campo de juego y la manera en que pueden neutralizarlo. "Hay que canalizar todo lo que conlleva este partido y saber cómo y qué propone Belgrano. Sabemos que no está atravesando su mejor momento, pero tiene muy buenos jugadores y un gran técnico y pueden hacer la diferencia en cualquier momento. Entonces, hay que tomar todo con mucha cautela y entender cómo jugar el partido".





Para luego agregar: "No creo que Belgrano juegue desordenado. Quizás en esos momentos es donde sacan los mejor de sí. Sé que hay que tener mucho cuidado, porque tiene grandes jugadores, buen recambio y además el apoyo de su gente. Nosotros tenemos que ir con los cuidados necesarios y con nuestra propuesta. Hasta ahora fueron tres partidos diferentes y todos me dejaron cosas positivas".

Sin dudas que los dos triunfos generaron un estímulo muy importante dentro del plantel, que de a poco comienza a ilusionarse con pelear por cosas importantes. Se sabe que hoy Colón está clasificando a la Copa Sudamericana, pero también es cierto que si bien hay algunos equipos arriba, está nada menos que a tres puntos de ingresar a la Copa Libertadores.





Sobre lo que viene, Domínguez expresó: "El equipo encontró una personalidad importante y eso me deja tranquilo. Nos estamos conociendo cada día más con el grupo y, por más que fue una pretemporada demasiado larga, los partidos oficiales son hasta ahora tres y uno se mide por eso. Por lo menos yo lo veo de esa manera. Para conseguir resultados, uno tiene que tener un buen funcionamiento, porque es muy difícil encontrarlos al azar. Entonces, creo que el balance es positivo, aunque la autoexigencia es seguir mejorando. No nos podemos quedar solo en eso y depender de lo que se hizo hasta ahora. Vienen partidos complicados y la gente va a esperar siempre más, por ende trabajaremos para mejorar aún más. La mayor evolución que vi es el convencimiento de los jugadores y eso me deja tranquilo. Por qué no soñar y ponernos límites. Se puede siempre aspirar a más. Ahora solo está en nuestra cabeza ir a ganar a Córdoba".