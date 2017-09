Tomás Chancalay: "Fueron dos semanas perfectas"

El 26 de agosto de agosto debutó con la camiseta de Colón en la primera fecha de la Superliga cuando el Sabalero igualó como local ante Rosario Central por 1 a 1 . Ese día ingresó a los 24' de la etapa complementaria reemplazando a Nicolás Leguizamón.





Un día después viajaba a Buenos Aires dado que el lunes 28 debía presentarse en Ezeiza para entrenar con el seleccionado Sub 20 y ser sparring de la Selección Mayor. Es decir codearse con Lionel Messi y compañía.





Por ese motivo no estuvo a disposición de Eduardo Domínguez para el partido ante Huracán por la Copa Argentina y en consecuencia se sumó al plantel rojinegro en la previa al choque frente a Arsenal en donde jugó su primer partido como local y tuvo su baustimo en la red.





A los 22' de la etapa complementaria empalmó un centro de Lucas Ceballos y con su pierna derecha colocó el balón al lado del caño derecho del arco custodiado por Pablo Santillo. Un gran gol para el oriundo de Viale que además de eso fue la figura del Sabalero y también del partido.













Este martes por la tarde, Chancalay dialogó con Ovación y repasó este presente auspicioso que disfruta mucho pero que también lo toma con responsabilidad y mesura, sabiendo que el camino por recorrer es largo y que esta historia recién comienza.





"La verdad que fueron dos semanas completitas, que salieron a la perfección, viví cosas muy lindas y todo lo que soñé durante años lo pude concretar en unos días. Por lo cual estoy muy contento y feliz de poder disfrutar de este momento", comenzó diciendo.





Para luego agregar " El técnico me dio mucha confianza durante la pretemporada, me fue bien en los amistosos y creo que en base a eso tuve la posibilidad de estar dentro del equipo. Si bien no me tocó arrancar como titular ante Central, pude debutar ese día y sabía que si continuaba haciendo las cosas bien tendría la chance de jugar. Por suerte jugué los dos partidos del torneo el último como titular y además marqué el gol. De todos modos hay que seguir trabajando y meterle porque esto recién empieza".













A la hora de contar su llegada al club detalló: "Llegué hace 11 años al club en un prueba en la escuelita de Colón. La primera vez me trajo mi viejo y después empezó a traerme mi vieja. Arranqué con los torneos hasta que llegue a novena de AFA y ahí me fui a vivir a Paraná. En Paraná vivía con cinco chicos y viajaba para entrenar en el club, pero eso hizo que se complicara el tema del estudio, por lo cual decidí irme a vivir a la pensión de Colón".





Y siguió: "Estuve dos años allí y este año me fui a vivir a un departamento. Cuando era chiquito venía uno o días a la semana, porque no era necesario entrenar tan seguido y disputábamos los torneos que se jugaban en distintos lugares. Después cuando empecé en los campeonatos de AFA me vine a vivir a Paraná y ahí sí practicábamos todos los días".





A la hora de recordar quien lo ayudó para llegar a este presente expresó: "Tengo un profe que se llama Federico Della Croce que siempre me brindó buenos consejos y de chico fue mi amigo. Desde un primer momento me tuvo fe, me guió y me ayudó muchísimo en la parte mental y siempre le estaré agradecido. Por lo cual cada vez que nos encontramos tomamos unos mates y le agradezco haber estado desde chiquito conmigo".









Consultado por lo que le tocó vivir en el predio de Ezeiza contó una anécdota muy particular que involucra a Messi: "Fue una experiencia hermosa tener al lado a los mejores jugadores del mundo que uno los miraba por la tele y nunca imaginaba que los iba a tener tan cerca, compartiendo cancha y pelota. Fue hermoso lo que pasé esos días, de al menos jugar un partidito con ellos, lo único que lamento fue no haber podido sacarme una foto y además no pude escucharle la voz a Messi. Lo tuve al lado pero no pude escucharle la voz. Tuve dos prácticas con los jugadores de la selección y no lo escuché hablar a Messi. Me vine un poco mal por eso (risas)".





Respecto a la convivencia dentro del plantel sabalero precisó: "Me llevo bien con todos mis compañeros, por ahí tengo más relación con Guille (Ortiz) que es el que me lleva a entrenar todos los días . Siempre nos aconseja a mí y al Facu Garcés cuando vamos en el auto al entrenamiento. Pero en sí los de más experiencia nos ayudan y nos aconsejan".









En cuanto a lo que vivió la noche del partido con Arsenal aseguró: "Más allá del gol tuve un gran partido, jugué sin presión, disfruté del juego y eso resultó fundamental para que las cosas me salieran de la mejor manera. Al ser tan chico y jugar el primer partido como titular hace que te puedas poner nervioso pero entre la confianza que me dio el cuerpo técnico y mis compañeros hicieron que entre a la cancha muy tranquilo y que pudiera disfrutar del partido con la responsabilidad lógica".





Recordemos que por características Chancalay siempre actuó como enganche, pero Domínguez le pidió que juegue como delantero y de eso también habló: "Intento acostumbrarme a la posición en que Domínguez me pide que juegue, no tengo inconvenientes con este tema. Durante la pretemporada me fueron corrigiendo y ayudando a trabajar la precisión con el balón. Yo jugaba de enganche en Reserva por lo cual arrancaba de frente al arco, distinto a lo que hago ahora que me muevo más adelante y a veces juego de espaldas. De todas maneras con los consejos de Vera y Leguizamón más el trabajo del técnico le pude agarrar la mano y la adaptación fue más rápida".









Tomás Chancalay.jpg Tomás Chancalay. Prensa Colón











Por último le habló a los hinchas "Esperemos darles alegrías a los hinchas de Colón porque se lo merecen ya que siempre estuvieron, ojalá que en lo personal pueda seguir convirtiendo y que en lo grupal sigamos mejorando para darles más satisfacciones a los hinchas".









































































En pocos días Tomás Chancalay experimentó sensaciones que difícilmente hubiese imaginado concretar y que eran más proclives a vivirlas en sus sueños. Pero en este caso la realidad le ganó a la fantasía y el juvenil delantero de Colón de apenas 18 años creció a pasos agigantados.