Un Alemán con ideas claras

Estuvo alejado un tiempo de Colón, pero la dirigencia lo llamó nuevamente porque lo necesitaba, por toda su rica experiencia que le dejó al club, tanto cuando fue jugador, luego como entrenador y también en el manejo de las inferiores. Javier López es el nuevo coordinador del Fútbol Amateur, y Ovación dialogó con el Alemán, más recargado que nunca.





—¿Qué te motivó volver a Colón?

—Volví sobre todo por el armado de la gente que hoy maneja Colón, realmente es muy lindo para mí que se acuerden de uno. Hacía un año y medio que prácticamente estaba alejado del fútbol. Lógicamente siguiendo todo, pero un poco alejado específicamente de Colón. Surgió un llamado, tuvimos reuniones que me entusiasmaron, armé mi equipo de trabajo que también tenía muchas ganas y acá estamos con una expectativa terrible. Sobre todo con ganas de dejar cosas que queden para un futuro de Colón mucho mejor, sobre todo en el área del fútbol amateur.





—¿Es todo un desafío volver a tomar las riendas del fútbol amateur?

—Sí y más en este momento que está viviendo el fútbol argentino. Por lo menos a lo que respecta a Colón. Esperemos implementar un cambio, sobre todo lo que es el fútbol amateur, específicamente a lo que hace a los recursos que esto puede generar. Creemos que tenemos una fuente de recursos genuinos para el fútbol amateur, que es a través un poco de la pensión. Tenemos un lugar espectacular y lo tenemos que aprovechar. Siempre fue un lugar que fue totalmente gratis, en el fútbol argentino es prácticamente inexistente, así que de a poco iremos armando algo. Que haya un sistema de becas y un sistema que sea pago, o sea que esto se pueda mantener en las condiciones que queremos. Aprovecharemos el predio al máximo, en todo lo que es la esponsorización. Realmente creemos que es un lugar bárbaro y después, con algunas otras ideas que tenemos, queremos generar recursos genuinos para el fútbol amateur. Esa es la manera, no de autofinanciarse, sino de lograr todas las cosas extras que necesitamos para que los chicos se puedan desarrollar mejor y que Colón también tenga un desahogo en toda esa parte, que realmente hoy lleva mucho dinero, que es el fútbol amateur.





—¿Con qué te encontraste en el fútbol amateur?

—Encontré que Colón sigue teniendo abajo muy buenos jugadores. En lo que respecta a las categorías, lógicamente es una búsqueda continua el tema de la captación, eso hay que buscar mucho y cada vez es más difícil, porque hoy competimos con ciudades. Por ejemplo en Paraná antes no existía el fútbol de AFA en inferiores y hoy está Patronato, como Rafaela; los clubes de Córdoba que vienen a buscar jugadores acá; de Corrientes y a su vez todos los equipos de Buenos Aires. Esta zona es muy buscada, nosotros como a Unión no se nos hace tan fácil como antes encontrar a los jugadores, pero sobre todo vi una parte de los más chiquitos en Colón que realmente estamos muy bien, hay una muy buena captación. Soy un convencido que sobre todo la camiseta de Colón hay que ponérsela a los chicos a los 6 o 7 años, es la manera que se queden en el club y realmente esa camiseta no se la sacarán más. Pero buscar un poco más adelante se hace más difícil. Indudablemente tenemos que buscar las mejores condiciones, tenemos la pensión y todo ese predio que tenemos que aprovecharlo, para que el padre decida traerlo a su hijo al club y nosotros desde lo técnico, de todo lo que es la formación, brindarle lo mejor que tenemos, la capacidad humana y demás para que tengan esa posibilidad.

—¿Cómo están trabajando los captadores de talentos?

—Es un área que estamos intentando recién buscar la forma que nosotros queremos. Uno quiere una captación a nivel nacional, que sería lo ideal, pero sabemos que es muy difícil; entonces tengo que pensar en el lugar que estamos, tratar que en toda esta zona aledaña, que sabemos es una zona donde están el 80% de los jugadores prácticamente del fútbol argentino, brindarle todo el conocimiento de lo que brindamos en Colón. Todos tenemos gente conocida en la zona, necesitamos un área específica que sea profesional en esto, que realmente sea su trabajo genuino el estar en contacto con captadores, con gente que tenga su tiempo y su presupuesto para ir a lugares específicos, para buscar jugadores, eso no lo podemos dejar de hacer. Es un área que queremos meterle nuestra impronta, creo que va a ser fundamental tener buenos jugadores, para poder prepararlos, para que sean posibles jugadores de la Primera de Colón.





—¿Cómo está la relación con la Liga Santafesina?

—Siempre es un tema. Siempre está el tema de la relación de Colón con los equipos de la Liga. Si recurro un poco a lo que me pasó a mí y para trasladarlo a Colón, yo me formé en la Liga, en mi época no existían las inferiores de AFA y en esa época también hubo muy buenos jugadores. De mi parte, lógicamente que pretendo convencer a la gente de Colón, pero no hace falta, porque piensa igual que yo, es fundamental tener una muy buena relación. Nosotros queremos cumplir los convenios, estar al tanto con los técnicos que manejan todo los chicos de la liga. Los conocemos a todos, porque tenés un campeonato y darle la posibilidad de que por lo menos vengan a entrenar a Colón, a tratar de verlos. Después esto es mucha competencia y se va decidiendo cuáles son los posibles para Colón, pero por lo menos abrir esas puertas del predio, hacer amistosos, jugar todo lo que se pueda entre semana, para también ir viendo chicos. Esto siempre se habló, hay que ponerlo en práctica. Hoy por hoy, hay clubes con los que tenemos muy buena relación y por ahí con otros no tanto, tenemos que tratar de subsanar eso. Soy un convencido de que la Liga realmente aporta muy buenos jugadores. Esto no es como antes, hoy tenés un chico que vive al lado de tu casa y lo ves jugando en Lanús, Banfield o Vélez, ni hablar de Boca o River, clubes que hasta son menos que Colón pero, sin embargo, los chicos tienen esas posibilidades y muchos se van a ver si logran ese objetivo que ellos tienen de llegar a una primera división.





—¿El predio es el gran núcleo, esa base para concentrar ese plan impuesto?

—Tiene que ser el lugar de encuentro de todos los colonistas. Cuando se habla de inferiores, generalmente cuando se habla y se dice que esto se hizo bien o se hizo mal, hay un montón de posturas. Estoy convencido de que la única manera que tenemos que hacer es que el predio sea la isla, donde converjan todas las políticas del club y que sea para bien de los chicos y del club, más allá de que después tenemos la Primera División, donde tenemos que apoyarlos todos. Estaría muy contento si uno logra eso, que sea el lugar de convergencia de todos los colonistas y que hoy por hoy lo necesitamos un montón, porque realmente nos dimos cuenta de que tenemos un lugar que debe ser de los mejores del país, que está entre los diez mejores lugares del país seguramente, pero también nos dimos cuenta de que cuesta un montón mantenerlo en el día a día. No es que decís: este mes vamos a hacer tal cosa, hay que estar todos los días solucionando cosas, mejorando y para eso necesitamos un montón de recursos. Muchas veces ese apoyo es de onda o de buena voluntad de la gente, pero hay que tener la capacidad de ir a pedir esa ayuda. Entonces, por lo menos de mi lado, trataré de convencer a un montón de gente de que esta es la manera que Colón vaya creciendo.





—¿Cómo siguen las conversaciones con Eduardo Domínguez sobre el trabajo que harán con la Reserva y las divisiones de la Liga Santafesina?

—Tenemos la suerte de que Domínguez, por su formación y demás, es una persona joven y ha trabajado con inferiores, lo mismo todo su cuerpo técnico, eso nos ayuda mucho. No hemos tenido charlas profundas, hemos ido a jugar con nuestras divisiones con la Primera, ni hablar de la Tercera y Primera de Liga, que entrenan juntos a la par de la Primera de AFA y tienen un contacto directo. Esto es algo importante que tenemos que seguir haciendo, un lazo más fuerte. Veo que la predisposición de Domínguez con su cuerpo técnico es la mejor y de nuestra parte ni hablar. Volviendo al predio, nos da esa posibilidad de que hoy los chicos estén entrenando a 20 metros donde practica la Primera y eso es una motivación grande. Siempre lo hemos hablado, cuando uno está afuera, como me paso a mí y veo otras cosas, realmente se valora mucho lo que tenemos nosotros. Así que vuelvo a lo mismo, el predio tiene que ser el eje nuestro para congregar a gente, congregar al hincha de Colón, al que quiera colaborar para que esto sea lo mejor posible. Eso provocará sin dudas que lleguen mejores jugadores a la Primera de Colón.

Lopez2 La Reserva de AFA, de Segalla, también trabaja a la par de la Primera División en el predio colonista.



—Con esto el chico recobra el entusiasmo, renueva la cabeza del pibe que viene de abajo...

—Indudablemente. Analizando los últimos tres años de Colón, en esa etapa que se le hizo dura al club, hay algo en el que hemos tenido protagonismo, que Colón esté en carrera como quien dice, y son las divisiones inferiores, a través de las ventas que se hicieron. Entonces tenemos que seguir potenciando eso, en la actualidad tenemos a los chicos Conti, Poblete y Leguizamón, entre otros, que realmente están siendo el sostén, eso se transmite mucho. Seguiremos potenciando eso, tenemos que tenerlo como ejemplo, pero a su vez también los que estamos abajo tenemos que hacer lo nuestro, darle los mejores jugadores, tratar de dárselos en las mejores condiciones. Siempre hay un plus que se le da al contacto con la Primera que no podemos dejar de hacer. Tenemos la obligación de tratar de dar un jugador lo mejor formado posible, para que ese salto no sea tan duro.





—¿Ya tenés todo el grupo formado en inferiores de AFA?

—Prácticamente tenemos el mismo plantel, se sumó ahora Chupete Marini. Hemos hecho un cambio en lo que hace a la manera de trabajar en la Reserva de AFA. El ayudante del técnico de la Reserva, que en este caso es Pablo Bonaveri, dirigirá la Primera de Liga, creo que eso es muy bueno. Después los demás son chicos que hemos hecho algún corrimiento en una u otra división, pero más o menos es el mismo staff que estaba. Lo que más les decimos a los técnicos, por lo menos la metodología de trabajo nuestra, es que tenemos en claro que entrenamos jugadores. Entonces quiero que se base en pulirle todas las capacidades a esos jugadores. Hay un trabajo grupal donde entran los sistemas, en el que podemos priorizar algunas cosas pero sobre todo entrenar jugadores. No hay sistema que uno no quiera jugar y que no amerite que los jugadores tengan buen pie, que jueguen bien, que los marcadores de puntas sepan cerrar, que los mano a mano los ganen. Tenemos que aspirar mucho a eso, que en lo individual el jugador crezca; tenga esa capacidad y después darle una forma al sistema en cada categoría. Por ahí hay categorías donde tenemos dos o tres enganches para jugar y es una lástima no aprovecharlos, con un sistema que ese chico tenga ese lugar para desarrollarse. Hay otras categorías que no los tienen, pero se puede jugar con otro sistema, nosotros en eso somos elásticos. Si pedimos que sean jugadores agresivos, que tengan siempre la intención de jugar, de esa manera creemos que vamos a ir formando. Queremos cambiar esa parte de la metodología, darles libertad para que ellos armen los entrenamientos y puedan sentirse que pueden progresar, que pueden mejorar; porque muchos tienen la idea que hay una sola guía y una forma única de trabajo, que tienen que seguir por una línea. Nosotros marcamos una calle para que vayan en el mismo sentido, pero con la libertad de poner su impronta, creo que le hará bien a los chicos que están trabajando con ellos.





—¿Cómo trabajarás, a corto, mediano o largo plazo?

—En las inferiores siempre el trabajo es a largo plazo. Hay que empezar por algo. Nos propusimos a fin de año por lo menos tener todo organizado en todo lo que hace a los recursos; eso sería un poco lo logístico que quisiéramos lograr. En lo deportivo, ya empezamos marcando una manera de entrenar, una metodología en el desarrollo de los jugadores que te lleva dos o tres años, pero también tenemos jugadores que están en Reserva y esos me gustaría que a fin de año uno o dos ya estén en el plantel profesional, que prácticamente están. Hay jugadores que están entrenando con los mayores, están al filo. Si hablamos de un plan serio, un jugador mínimamente con tres años de trabajo en una metodología tiene que dar sus frutos. Todo esto más allá de que se pongan metas que pueden ser a un cierto tiempo, está el día a día. El chico siempre está ansioso y acelerado, porque cuando dice por ejemplo: "Cuando juegue en la Reserva voy a estar..." y está perdiendo de disfrutar el día a día, que es el que lo va a llegar a esa meta más larga. Si le puedo dar un consejo a los chicos, siempre le decimos que aprovechen el día a día, el contacto con el técnico, cada día, ese día si entrenaron bien, ganaron un lugar más cerca donde ellos quieren llegar y sacarle un poco la ansiedad. Los chicos tienen que vivir su etapa evolutiva en el fútbol, con lo que nosotros le planteemos en su vida personal hacer todo lo que hace un chico de su edad, porque también les sirve para el desarrollo y nos hace mucho más fácil la tarea a nosotros.

Lopez3 El Predio Casa Fútbol de Colón es el núcleo de entrenamientos de todas las divisiones inferiores.



—¿Cómo concientizaste a tu grupo en todo este trabajo?

—Tengo mis dos manos derecha, como son el Chueco Robledo y el profe Marcelo Avaro y el grupo de técnicos de las inferiores, con el que estamos muy conformes. A muchos les queremos poner nuestra impronta. Nosotros somos de estar mucho en el campo viendo todo; por ahí también siempre les digo a nuestros técnicos que no es que lo sabemos todo. Todos podemos aprender de cada uno si somos inteligentes, tenemos humildad. Muchas veces uno va al predio de un equipo de Primera y se cree que del único que va a aprender es del técnico de Primera y por ahí se aprende del que dirige la Décima. Si uno ve y sabe observar y el que está en ese momento a cargo no tiene egoísmos, se aprenderá. Eso es lo que queremos lograr y después que cada técnico se vaya desarrollando. También tenemos la obligación de hacer potenciar técnicos de divisiones importantes, de todo el cuerpo técnico que tenemos en inferiores.





—¿Cómo lo ves a Colón a fin de año?

—Trabajando juntos, es la única forma de lograr un objetivo, ir parejos. Cuando nos juntamos por primera vez con el grupo de trabajo nuestro, les dije que esto es sin prisa pero sin pausa, porque por ahí queremos hacer todo en un mes y te desgastás. Primero tenemos que organizar cómo queremos nosotros el tema de la pensión, dejar establecido cómo pueden ser las normas, de la parte becaria, a la parte que no será becada. El recurso genuino que podemos lograr es que todos los meses podemos tener la mejor forma de aprovecharlo, la mejor manera de transparentar todos esos gastos. La idea nuestra es que lo que se pueda lograr definitivamente algo ganado para el fútbol amateur y el que después continúe con este proyecto, que tenga una base para seguirla. La capacidad de la pensión sería de 80 pibes, creemos que es mucho, si hacemos un cálculo normal y manejable tendrían que ser de 50 a 55 chicos. Lo lógico sería 20 jugadores becados y el resto en otra condición, eso sería algo lógico que a nosotros nos permitiría lograr un objetivo, estarán en excelentes condiciones y, a su vez, en la parte económica del club que signifique un desahogo importante para poder continuar con nuestro proyecto.