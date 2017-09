Un día clave para los intereses del club

El presidente José Vignatti rompió el silencio este lunes por la tarde-noche en una conferencia de prensa donde, además de contar el proyecto en conjunto con el Sanatorio Santa Fe, abordó muchos temas del presente y otros que fueron noticia, como la salida de Lucas Alario a Alemania





Fueron muchos los detalles que dio, aunque quedó en claro que se guardó algunos y evitó entrar en cualquier tipo de polémica. De todas maneras, no esquivó las preguntas de los periodistas y hasta sorprendió con algunos argumentos que pocos tenían en cuenta. Amén de reconocer lo importante que significa la partida de Alario al Bayer Leverkusen desde lo económico, deslizó que en todo momento se trató de defender los intereses del club.





Pero dentro de un panorama muy amplio fue claro al admitir que se está trabajando intensamente en dos temas que creen fundamental. En realidad eran tres, pero por lo que se pudo saber, ya se habría concretado la renovación de Nicolás Leguizamón por tres años más, con lo cual restan dos. La más relevante es lograr la prórroga del vínculo de Germán Conti , cuya rúbrica caduca en junio de 2018.





El objetivo es evitar perder a los mayores patrimonios, como sucedió en su momento con Gerónimo Poblete , quien quedó libre. En este sentido, Vignatti reconoció que este martes estaba pautada una reunión con el representante del defensor santafesino, que está desde el lunes en la ciudad. Se espera llegar a un acuerdo en la primera de cambio, pero se sabe que estos temas son complejos y quizás puedan necesitarse de más encuentros.









Por lo pronto, se sabe que hay predisposición por el lado del marcador central que, además de ser el capitán, es hincha y eso no es un detalle menor. A partir de eso, se pondrá de manifiesto una lógica mejora salarial, aunque no se tiene el dato certero del tiempo de contrato. Hoy es una de las figuras y, pese a que no pudo ser vendido en el pasado mercado de pases, siempre está en la vidriera.





El restante contrato que se tratará mejorar es el de Tomás Sandoval, que coqueteó con Atalanta de Italia, pero que el ofrecimiento fue desechado por ser considerado bajo. Es otro de los jugadores con un potencial y es por ello que se pretende que pueda seguir creciendo con la tranquilidad de hacerlo en lo que casi es su segunda casa.





Es así como se vienen días definitorios en base a la cobertura de las otras dos joyas de la institución.