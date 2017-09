Un punto valioso para mantener el invicto: Colón igualó 0 a 0 ante San Lorenzo

Además del resultado, lo más destacado por el lado de Colón estuvo en la buena actuación de Alexander Domínguez con un par de tapadas fundamentales para mantener el arco en cero y también el trabajo defensivo sostenido por el volante más retrasado (Matías Fritzler) y los dos marcadores centrales (Germán Conti y Guillermo Ortiz).





De mitad de cancha hacia adelante está claro que a Colón le sigue faltando y mucho, dado que los delanteros continúan atravesando una sequía alarmante como los casos de Nicolás Leguizamón y Diego Vera. En el caso del primero dispuso de dos opciones pero falló en la definición, en tanto que el uruguayo mejoró un poco su rendimiento pero jugó demasiado lejos del arco y no tuvo chances para concretar.





La filosofía que intenta imponer Domínguez se traduce en la tenencia del balón, de intentar jugar por abajo generando sociedades como lo hizo en la primera etapa. Pero a su vez por momentos termina siendo muy previsible y le falta sorpresa en los metros finales. Posee jugadores con buen manejo del balón, pero adolece de cambio de ritmo como para sorprender al rival.





De todos modos, el balance en cinco fechas continúa siendo positivo, pero está claro que hay aspectos para corregir. Hasta aquí Colón se impuso ante los rivales a los cuales debe marcarle diferencias como fueron Arsenal y Defensa y Justicia, en tanto que no pudo sobreponerse a adversarios con mayor peso específico como Rosario Central, Estudiantes y San Lorenzo.





En lo que respecta a los 90' disputados en el Pedro Bidegain, fue de trámite parejo sobre todo en la primera etapa en donde no se sacaron ventajas, más allá de que el Sabalero fue más prolijo con la pelota en los pies. Aunque en la segunda etapa el que estuvo más cerca de ganarlo fue el Azulgrana quien dispuso de las chances más claras para abrir el marcador.





En consecuencia, de haber existido un ganador, quizás lo más lógico hubiese sido que el local termine ganando el cotejo, pero sobre todo Domínguez y también los defensores lo impidieron. De mitad de cancha hacia atrás el equipo cumplió, incluso lo hizo Marcelo Estigarribia quien se bancó y muy bien jugar como lateral en un campo de juego de grandes dimensiones.





Sin dudas que este parate por la fecha de Eliminatorias le vendrá muy bien al plantel y al cuerpo técnico para recuperar a algunos futbolistas, pero también para continuar trabajando fundamentalmente en ataque. El bloque defensivo está aceitado y el arquero ya comenzó a afianzarse, falta que los delanteros comiencen a marcar, de hecho en cinco fechas los puntas apenas marcaron dos goles y fueron de Tomás Sandoval quien no es tenido en cuenta por el DT y de Tomás Chancalay quien hoy fue suplente.





Síntesis del partido



San Lorenzo: Nicolás Navarro; Paulo Díaz, Gonzalo Rodríguez, Matías Caruzzo y Gabriel Rojas; Juan Mercier y Robert Piris Da Motta; Ezequiel Cerutti, Fernando Belluschi y Bautista Merlini; Nicolás Blandi. DT: Claudio Biaggio.



Colón: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Estigarribia; Christian Bernardi, Pablo Ledesma, Matías Fritzler y Cristian Guanca; Vera y Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.





Goles: no hubo





Cambios: ST 16' Leonardo Heredia x Bernardi (C), 22' Facundo Quignón x Piris da Motta (SL), 29' Tomás Chancalay x Vera (C), 33' Nicolás Reniero x Cerutti (SL), 38' Diego Morales x Guanca (C), 39' Víctor Zalazar x Díaz (SL):





Amonestados: Quignón (SL), Fritzler, Estigarribia, Ortiz y Conti (C).







Árbitro: Fernando Espinoza.





Estadio: Pedro Bidegain, de San Lorenzo.





A priori y antes de comenzar el encuentro estaba claro que un empate ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro era un buen resultado, teniendo en cuenta que Colón venía de ganar como local. Por lo cual el 0 a 0 final lo termina conformando al elenco dirigido por Eduardo Domínguez que cosecha nueve puntos sobre 15 en disputa pero además mantiene el invicto en la Superliga.