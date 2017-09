Una ausencia inesperada hizo que Domínguez tenga que cambiar

El entrenador de Colón , Eduardo Domínguez, paró en cancha este viernes un primer equipo pensando en el duelo del domingo en el estadio Brigadier López, a partir de las 11.05 y con arbitraje de Juan Pablo Pompei, ante Defensa y Justicia. Después de no haber podido hacer fútbol formal el jueves por la intensa lluvia, el DT dio indicios de lo que piensa y, en ese sentido, al parecer le ratificaría la confianza a los mismos once que vienen de empatar ante Estudiantes.





En los movimientos tácticos paró en cancha a: Alexander Domínguez ; Lucas Ceballos, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Christian Bernardi , Pablo Ledesma, Matías Fritzler y Cristian Guanca; Tomás Chancalay y Nicolás Leguizamón. Hay dos detalles que sobresalen: no apostó por la vuelta de Diego Vera cuando parecía que era un cambio cantado y no estuvo Clemente Rodríguez, quien acusó una molestia física y por ello el que se presentó fue Toledo, pasando Ceballos a la banda izquierda.





Clemente.jpg Prensa Colón





Por precaución no formó parte de los movimientos más intensos, aunque todos piensan en el cuerpo técnico que llegaría sin problemas al duelo contra el Halcón. En caso de no hacerlo, ya se sabe quién ocupará su lugar; después no habría demasiados misterios, aunque la realidad es que todavía queda una práctica y recién este sábado el DT terminará de darle forma al sistema.









A comienzos de la semana, se especulaba con que Viruta Vera volviera al primer equipo tras quedar al margen del choque ante el Pincha por una indisposición de salud. Entonces una vez ya recuperado se llevaba todos los votos para retomar la dupla de ataque con Tomás Chancalay. Pero Domínguez no pensó eso y buscó amalgamar la ofensiva otra vez con Nicolás Leguizamón como centrodelantero.





En todo momento, el conductor sabalero resaltó la necesidad de aprovechar los momentos de los jugadores, por ende da a entender en este caso que el santafesino está un poco mejor que el uruguayo que, dicho sea de paso, todavía está lejos del nivel que le permitió brillar en el certamen anterior.





Cada vez que el técnico paró un equipo, luego fue el que terminó saliendo al césped, siendo un dato relevante para saber quiénes serán los once que saldrán en busca de los tres puntos ante el elenco de Florencio Varela, que viene de perder de local contra Unión.





La lista de concentrados se completa con Gonzalo Marinelli, Jonathan Galván, Diego Morales, Adrián Bastía, Facundo Silva, Leonardo Heredia, Marcelo Estigarribia y Diego Vera.