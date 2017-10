Una buena racha para acentuar la ilusión

Colón trabaja con la tranquilidad que le da estar entre los 10 primeros de la Superliga. El DT, Eduardo Domínguez, no se mostró muy contento con este parate por fecha FIFA, porque su intención es la de seguir jugando para terminar de aceitar el funcionamiento, pero a contrapartida le vino bien para recuperar jugadores y pulir esos detalles que aún están en el debe.





Para muchos, el Sabalero luce más en la tabla que en la cancha, pero para sus protagonistas no es tan así, ya que entienden que la sumatoria es producto de lo que se hace dentro del campo y eso es un argumento para respetar. Después de cinco fechas, el equipo mostró cosas buenas y otras no tanto. Atrás se muestra firme, en el medio aún tiene baches y en ataque no logra afianzar una dupla, es así como el cuerpo técnico analiza todas las opciones con las que cuenta para encontrar el mejor funcionamiento.





En este arranque ganó dos y empató tres, sumando 9 unidades de 15 posibles. Representan más del 50% de los puntos en juego y, sabiendo que este camino es largo, no es para nada despreciable. Pero hay un dato para tener en cuenta y es que hace seis partidos que no pierde por campeonato local. Se puntualiza en esto, porque perdió ante Huracán por Copa Argentina (1-0).





Si se cuenta el receso, lleva 105 días sin conocer la derrota. La última vez fue por la 29ª fecha del torneo anterior, el 21 de junio de 2017, cuando cayó ante Racing por 1-0, con gol de Matías Zaracho. Después cerró el certamen con el empate 0-0 en Santa Fe ante River. A eso hay que agregarle las cinco contiendas de esta Superliga para llegar a los seis sin reveses.





Esto habla a las claras de la eficiencia que se consiguió con el arribo de Eduardo Domínguez como entrenador, que sin dudas le dio el impulso necesario y el incremento en los promedios. Es así como la cosecha le dará un importante colchón de puntos pensando en el futuro y sabiendo que en 2018 se viene la Copa Sudamericana





Con todo esto, los hinchas tienen un elemento más que firme para ilusionarse con que el equipo siga creciendo y se anime a ser protagonista. Esta historia recién escribió una ínfima parte de capítulos y por eso la ilusión está latente de ver a Colón entre los primeros lugares.